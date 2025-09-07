Верстапен унижи Макларън на "Монца"! Наредиха на Пиастри да отстъпи второто място на Норис

Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен спечели Гран при на Италия, 16-ти кръг от сезона във Формула 1. Нидерландецът измина 53 обиколки на пистата "Монца" за 1:13:24.325 часа и постигна 66-та победа в своята кариера, като буквално унижи мощните болиди на Макларън, отваряйки разлика от над 19 секунди до втория в класирането Ландо Норис. А всъщност Норис можеше и да не завърши втори, ако не бе нареждане на Макларън към съотборника му Оскар Пиастри да го пропусне.

Макс Верстапен триумфира в Гран при на Италия

Верстапен започна от първа позиция в днешната надпревара и успя да задържи контрола над състезанието от старта до самия финал. Норис от отбора на Макларън приключи на втора позиция в класирането в Италия, изоставайки на 19.207 секунди след победителя. Трети се нареди неговият съотборник Оскар Пиастри, финиширал на 21.351 секунди зад Макс Ферстапен. Австралийският пилот успя да изпревари Ландо Норис при спиранията на двамата в бокса малко преди финала. След това от Макларън наредиха на Пиастри да върне второто място на Норис.

Миналогодишният победител на "Монца" Шарл Льоклер от тима на Ферари остана на четвърто място, докато бившият световен първенец и негов настоящ съотборник Люис Хамилтън се изкачи до шеста позиция в крайното класиране, след като изтърпя наказание по време на старта на днешната надпревара.

В генералното класиране в шампионата продължава да води Оскар Пиастри с 324 точки, пред Ландо Норис с 293. Ферстапен, който има минимални шансове да защити световната си титла, заема третата позиция с 230 спечелени точки. Макларън е убедителен лидер в подреждането при отборите с 617 точки. Шампионатът във Формула 1 продължава на 21 септември в Баку, Азербайджан.

