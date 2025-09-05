Майк Тайсън ще се изправи срещу Флойд Мейуедър в сблъсък, за който всички фенове на бокса са мечтали

Феновете на бокса винаги са водили дебати относно велики бойци от различни епохи и кой би спечелил в мач между най-добрите. Две имена правят особено впечатление с противоположните си качества, които ги правят интересни съперници. Става дума за Майк Тайсън и Флойд Мейуедър-младши. Според много почитатели на спорта тези личности са най-силните в съответните периоди, в които са били на върха. Заедно с Мохамед Али те оформят топ 3 боксьори за всички времена според много експерти.

Двете легенди на бокса ще се изправят един срещу друг

Вече не е нужно да се мечтае, защото Майк Тайсън обяви, че ще се изправи срещу Флойд Мейуедър в истински боксов мач. Срещата официално е определена като демонстративна и е планирана за пролетта на 2026 година. Двата титана на спорта ще влязат в сблъсък, организиран от CSI Sports/Fight Sports.

Двубоят официално е определен като демонстративен

Причината мачът да бъде класифициран като демонстративен е слабото представяне на Тайсън срещу YouTuber-а и претендент в полутежка категория Джейк Пол, съобщава boxingscene.com. Асоциацията на боксовите комисии излезе със становище, че подобни срещи – с рундове от две минути, допълнително подплатени ръкавици или разлики в теглото – ще бъдат класифицирани като демонстрации.

Все пак славата на двамата бойци – бившия шампион в тежка категория 59-годишен Тайсън и непобедения 48-годишен Мейуедър (50:0) – играе своя ефект и се очаква бързо да бъдат разпродадени билетите, когато бъдат пуснати в продажба.

Какво казаха титаните на спорта?

„Когато CSI ми предложиха мач срещу Флойд Мейуедър, си помислих, че няма шанс това да се случи. Но Флойд каза "да". Този двубой е нещо, което нито светът, нито аз някога сме мислили, че може да се осъществи. Боксът вече е навлязъл в нова ера на непредсказуемостта – а този мач е най-непредсказуемото. Все още не мога да повярвам, че Флойд иска да го направи. Това ще е пагубно за здравето му, но той го иска, подписано е и ще се състои", каза Тайсън.

„Моето непобедено постижение през последните 30 години доказва, че няма нито един боксьор, който може да опетни наследството ми. Ако правя нещо, то ще е голямо и легендарно. Аз съм най-добрият в бизнеса на бокса. Тази демонстрация ще даде на феновете това, което искат", каза Мейуедър.