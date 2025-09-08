Ще подаде ли оставка: Зафиров обясни за посещението си в Китай

"Аз не можах да разбера какви са мотивите за моята оставка. Не мога да коментирам нещо, което няма мотиви. Няма никакъв здрав политически, икономически и логически смисъл в искането за оставка. Оставката ми не стои на дневен ред". Това заяви вицепремиерът и лидер на БСП-Обединена левица Атанас Зафиров пред БНТ за посещението си в Китай.

Зафиров обясни, че посещението в Пекин не е било просто парад, а компекс от събития, които ознаменуват края на Втората световна войда и победата над фашизма. "Това е нещо обичайно и нещо, което не излиза извън рамките на нормалното. Покана беше чисто партийна делегация, която взе участие в историческо и грандиозно събитие", коментира вицепремиерът. Той добави, че отношението към Китай е въпрос на държавна политика, с която се поддържат отлични дипломатически отношения на ниво стратегическо партньорство.

Не просто парад, а комплекс от събития

"България трябва да поддържа подобен тип отношения със страни, които имат огромен икономически потенциал. Нашите срещи бяха с ръководителя на китайската комунистическа партия. Предствете си какъв потенциал и какви възможности имат. Няма как совен с партийните въпроси, няма как да не обсъдим и двустранните отношения, туризмът и насърчаване на културния обмен между България и Китай", обясни Зафиров. Той допълни, че в рамките на самия парад е успял да говори с премиера на Словакия, с външния министър на Унгария и с вицепремиерите на Египет и Сингапур.

Атанас Зафиров уточни, че с премиера Росен Желязков има отлична комуникация, като посещението в Китай се е осъществило, когато самият Зафиров е бил в отпуск. Лидерът на БСП-Обединена левица отрече да е участвал и в заседания на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). "Светът е голям и многопластов и с блоковото мислене, трябва да спрем да разсъждаваме. Основната дума, която прозвучва във всички срещи, които проведохме на различни нива, основната дума беше прагматичност", сподели Атанас Зафиров. Той смята, че има огромен неизползван потенциал в отношенията ни с Китай.

Той настоя участието на БСП в управлението да се разглежда като стратегическа възможност за България. "Участието на БСП в управлението гарантира прагматична външна политика и излизайки от клишетата и криворазбраните щения на част от политиката в България, в момента страната ни води прагматична политика. По никакъв начин България няма да бъде ангажирана във войната с Украйна", увери Зафиров.

