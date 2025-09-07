"Необяснимият" проблем на Ред Бул: Верстапен чупи рекорди, докато пореден съотборник страда

Решетката за Гран при на Италия е наредена, а в челото му е познато лице, което обаче направи крачка назад през сезон 2025 във Формула 1: Макс Верстапен. Нидерландският пилот на Ред Бул спечели рекорден полпозишън в последния момент на квалификацията, като подобри бързата обиколка, която току-що бе поставена от Ландо Норис от Макларън. Той постави и рекорда за най-бърза обиколка в историята на спорта, преминавайки трасето със средна скорост от 264.68 км/ч. Това беше феноменална демонстрация на сила от страна на един от най-великите пилоти на това поколение. Но къде беше съотборникът му Юки Цунода?

"Необяснимият" проблем с втория пилот на Ред Бул

Японският пилот даде 10-о време в квалификацията, но ще стартира от девета позиция благодарение на наказанието на Люис Хамилтън. Въпреки че постигна един от най-добрите си резултати на "Монца", Юки Цунода все още изоставаше с голяма разлика от съотборника си Макс Верстапен по време на последната квалификационна сесия. Макар че много се говори за проклятието на второто място на Ред Бул, бившият шампион във Формула 1 Нико Розберг се чуди какво точно пречи на японския пилот да достигне същото темпо като на съотборника си.

"Безумно е, Цунода е страхотен пилот"

След като бе посочено, че Цунода отново изостава от своя съотборник в сцена, позната на всеки пилот, управляващ втория Ред Бул, Розберг поиска отговори. "Това се случва вече години наред и за пореден път днес Юки е на повече от седем десети зад Макс Верстапен", започна той. "Това е необяснимо - като че ли не разбирам, защото Юки е страхотен пилот. Той знае как да кара състезателен автомобил. Как е възможно той просто да е толкова назад за пореден път Безумно е, че не могат да намерят решение на този проблем."

Макар да допуска факта, че автомобилът на Цунода "не е на 100 процента същият като на Макс Верстапен", Розберг отхвърли идеята, че той може да е със седем десети по-бавен. "Може би е една десета или нещо подобно", каза той. "Съчувствам на Юки, защото това отново е един наистина, наистина труден ден."

Деветото място на стартовата решетка представлява един от най-обещаващите стартове на Цунода в Гран при на Италия - състезание, което отдавна го измъчва. В предишните си четири участия той два пъти не успя да стартира, веднъж се оттегли и веднъж завърши на 14-о място, извън точките. Розберг обаче стигна до сърцевината на един важен въпрос, който от известно време се върти из Формула 1: Какво се случва в Ред Бул? Защо само Макс Верстапен е в състояние да надмине своите съотборници? Просто ли е невъзможно да се победи Верстапен? Това е въпрос без отговор.

