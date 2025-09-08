След рекордната атака: В САЩ разбраха, че Путин иска война. Тръмп със заплаха, докато Русия се готви за сблъсък с НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че е готов да премине към "втори етап" на санкциите срещу Русия. Журналисти попитаха републиканеца дали има готовност да засили наказателните мерки срещу Москва, преминавайки на следващо ниво на ограниченията. „Да, готов съм“, отговори държавният глава на САЩ, но не даде повече никакви подробности. Той вече от месеци наред поставя нови срокове и ултиматуми на руския диктатор Владимир Путин да прекрати войната в Украйна под заплахата от санкции, но досега единственото му реално действие в тази посока е допълнителното 25% мито върху стоки от Индия - един от големите купувачи на руски петрол.

Asked whether he was ready for a second phase of sanctions against Russia, Trump gave a swift and seemingly unconsidered “I am.” pic.twitter.com/cFtdG10Gcc — WarTranslated (@wartranslated) September 7, 2025

По-рано американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон е готов да увеличи натиска върху Москва, но подчерта, че е необходимо европейските партньори да направят същото: САЩ се канят да сринат руската икономика през мита за купувачите на петрол от Русия.

❗ US threatens Putin with economic collapse



Treasury Secretary Scott Bessent stated that Washington, together with the EU, is ready to impose new sanctions and secondary tariffs on countries that purchase Russian oil.



According to him, this would crush Russia’s economy and… pic.twitter.com/Sxfk45qejL — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2025

Associated Press, позовавайки се на свой източник, писа, че група европейски официални лица, заедно с американските си колеги, ще обсъдят нови санкции срещу Русия във Вашингтон на 8 септември. Отбелязва се, че Скот Бесент вече е обсъдил това с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Bloomberg също съобщи, че Европейският съюз планира да наложи вторични санкции на страните, които помагат на Русия да заобикаля съществуващите ограничения. Тези мерки ще бъдат обсъдени от външните министри на ЕС на среща в Копенхаген тази седмица.

Доналд Тръмп заяви също така, че не е „въодушевен“ от случващото се в Украйна, коментирайки масираните руски обстрели на 7 септември. При нападенията с 823 дрона и ракети - рекорд във войната досега - руските сили взеха най-малко 4 жертви, включително 32-годишната Виктория Гребенюк и бебето ѝ, което е било на два месеца. Москва порази и сградата на украинското правителство, въпреки че руското военно министерство отрече и заяви, че не била атакувана цивилна инфраструктура. Появиха се обаче доказателства, а украинският премиер Юлия Свириденко снима разрушенията вътре.

🇺🇦Prime Minister Svyrydenko shared a photo from inside the Cabinet of Ministers after the Russian morning attack



“And I have an appeal to our partners. Help us close the sky, let’s strengthen sanctions against Russia and create such a system of guarantees for our state that will… pic.twitter.com/XJOWdAp5V4 — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2025

"Не съм доволен от случващото се там. Вярвам, че ще го решим. Но не съм доволен от тях. Не съм доволен от нищо, свързано с тази война", цитира CNN думите на ръководителя на Белия дом. Тръмп потвърди пред репортери, че „много скоро“ ще разговаря с руския диктатор Владимир Путин, като уточни, че това ще се случи „в следващите няколко дни“.

Американският президент заяви също, че някои европейски лидери ще посетят Белия дом в началото на тази седмица, за да обсъдят войната в Украйна. „Някои европейски лидери ще дойдат в нашата страна в понеделник или вторник поотделно и мисля, че ще решим този въпрос“, заяви той, отново без да дава подробности.

Масираната атака, която Русия проведе в нощта на 7 септември срещу украински градове, е сигнал, че тя не желае да приключи тази война по дипломатичен път, заяви междувременно специалният представител на американския президент за Украйна Кийт Келог. В профила си в X той изрази доста по-остра позиция от самия Тръмп. „Опасността от всяка война е ескалацията. Русия, изглежда, ескалира, а най-голямата атака в историята на войната удари кабинетите на украинското правителство в Киев“, написа Келог. Припомни, че когато беше на посещение в Украйна преди две седмици, той и премиерът Юлия Свириденко са били в правителствената сграда, която беше ударена от руснаците през нощта. „Историята показва, че подобни действия могат да доведат до излизане на събитията извън контрол. Ето защо президентът Тръмп работи за прекратяване на тази война. Атаката не беше сигнал, че Русия иска да сложи дипломатически край на тази война“, заяви пратеникът на американския президент.

The danger in any war is escalation. Russia appears to be escalating with the largest attack of the war hitting offices of the UKR Cabinet in Kyiv. I was with their PM @Svyrydenko_Y two weeks ago in that building. History shows events can escalate out of control through actions… https://t.co/7ZskfAkh9e — Keith Kellogg (@generalkellogg) September 7, 2025

Редица евролидери осъдиха руското нападение срещу Украйна от 7 септември, което засегна още Запорожие, Днипро, Одеса и други градове и села. Френският президент Еманюел Макрон изрази съболезнования на Украйна и заяви, че Русия се потапя все по-дълбоко в логиката на войната и терора. Чешкият външен министър Ян Липавски нарече Путин страхливец, който напада жени и деца: „Да говорим днес за прекратяване на помощта за Украйна, означава да застанем на страната на агресора", написа той.

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен каза, че „Кремъл отново се подиграва с дипломацията, презира международното право и убива хора безразборно". От Латвия заявиха, че Москва иска война, а не мир. „Нашият отговор трябва да бъде да предоставим повече оръжия на Украйна и да увеличим натиска върху Русия“, подчертаха президентът и министър-председателят на страната. Полският премиер Доналд Туск заяви директно: "САЩ и Европа разполагат с инструменти, за да принудят Москва да спре. Единственият въпрос е: ще се осмели ли Западът да ги използва?".

Руски дронове са навлезли във въздушното пространство на Беларус, преди да се насочат към Украйна при нападението от 7 септември, съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат. Безпилотните летателни апарати „си проправиха пряк път“, каза той. Това не е първият случай, в който руснаците използват територията на друга държава за атаките си. По-рано подобни инциденти са се случвали на юг, когато дронове и ракети са пресичали части от границата с Молдова и Румъния, но сега става въпрос за страна, която е съюзник на Москва.

‼️BREAKING! Russian drones entered Belarusian airspace



Last night, Russia launched a record number of drones against Ukraine — several of them came from the Belarusian direction.



The UAVs “cut themselves a shortcut,” said Yuriy Ihnat, head of the Communications Department of… pic.twitter.com/IuPbDXQh6Z — NEXTA (@nexta_tv) September 7, 2025

Русия подготвя огромна програма за превъоръжаване

Междувременно Русия подготвя най-голямата програма за превъоръжаване от времето на СССР. Кремъл планира да инвестира около 1,2 трилиона долара във военни програми, заяви ръководителят на украинското военно разузнаване Кирило Буданов. Според него това са сериозни проекти и огромни средства, които ще бъдат изразходвани изключително за модернизация на армията. Буданов отговори и на въпрос в интервю за Apostrophe TV дали Руската федерация ще атакува Европа: „Не сега. Но по-близо до 2030 г. – това е абсолютна реалност", отвърна той.

Русия възнамерява да произведе около 2500 прецизни управляеми ракети през 2025 г., включително балистични и крилати ракети „Искандер“ и хиперзвукови ракети „Кинжал“, твърди Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване.

Допълнителните планове за тази година включват 57 нови бойни самолета, близо 250 танка Т-90М, около 1100 бронирани транспортни средства БТР-3 и БТР-82А и 365 артилерийски системи. Производството на дронове също се увеличава, особено моделите „Геран“, „Харпия“ и FPV машини. Скибицки отбеляза, че Русия се фокусира върху увеличаване на обхвата, точността и капацитета на бойните глави на ракетите, подготвяйки се не само за войната срещу Украйна, но и за потенциален конфликт с НАТО до 2030 г.

Руските удари с дронове срещу Украйна вероятно ще продължат да се разширяват, докато Русия е в състояние да увеличи производството си на безпилотни машини за удари от голямо разстояние, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Русия значително увеличи вътрешното си производство на дронове от типа „Шахед“, включително „Геран“ (руски аналози на „Шахед“), „Харпия“ (аналози на „Шахед“ с компоненти от Китай) и „Гербер“ (варианти на „Шахед“ за примамка). Москва произвежда дронове от типа „Шахед“ предимно в специалната икономическа зона „Алабуга“ в Република Татарстан, а наскоро откри нова производствена линия за дронове от този тип в електромеханичния завод в Ижевск, където вече произвежда дронове „Харпия“. Наскоро Русия инвестира значителни средства в развитието на фабриката за дронове в "Алабуга". Масово се набират жени, деца и чужденци за работа там.

Русия все повече разчита и на Китай за компонентите за своите дронове и без тези компоненти не би могла да поддържа темпото или масата на производството на "Шахед"-и. Разследване на украинската организация Frontelligence Insight наскоро установи, че само зоната "Алабуга" зависи от Китай за най-малко 41 компонента за производството на своите дронове за удари на далечно разстояние, включително двигатели, електронни и механични компоненти, батерии, антени, радиостанции, карбуратори, телекомуникационни компоненти и др.

Какво значи победа за Украйна? Говори Володимир Зеленски

Според украинския президент Володимир Зеленски победа на Украйна във войната с Русия ще бъде равносилна на „оцеляване" на страната му. В интервю за ABC News той каза, че за Путин би било победа да окупира напълно Украйна, но докато това не се случи, победата е на страната на Киев. "Целта на Путин е да окупира Украйна. Разбира се, иска да ни окупира напълно. За него това е победа. И докато не успее да го направи, победата е на наша страна. Ето защо за нас оцеляването е победа. Защото оцеляваме благодарение на нашата идентичност, нашата страна, нашата независимост“, отбеляза украинският президент.

Зеленски подчерта, че е необходим по-голям натиск върху Русия от страна на американските и европейските съюзници, за да се сложи край на войната. Той също така определи като несправедливо, че някои европейски страни продължават да купуват руски петрол и газ. „Трябва да спрем да купуваме всякакъв вид енергия от Русия. Това е единственият начин да спрем убиеца. Трябва да го лишим от оръжията му. Енергията е неговото оръжие“, добави украинският президент.

Според Зеленски стопанинът на Кремъл е получил това, което иска, на срещата с Тръмп в Аляска на 15 август. „Жалко, че Украйна не беше там, защото мисля, че президентът Тръмп даде на Путин това, което искаше...", заяви украинският лидер. „Путин не иска да се срещне с мен, но наистина иска да се срещне с президента на Съединените щати, за да покаже на всички видеоклипове и снимки, че е там“, подчерта Зеленски. И отново каза, че руският диктатор нарочно поставя неизпълними условия за среща с украинския лидер. Такава среща не трябва да се провежда в Русия, категоричен е Зеленски, след като Путин го покани в Москва. "Важно е не само да се спре войната. Да, това е много важно, но също така е важно да има траен мир, да има сигурност", каза той.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 7 септември са станали 156 бойни сблъсъка, което е с 14 по-малко спрямо 6 септември. Руснаците са хвърлили 143 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 37 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 38 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4703 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 600 по-малко. Руската армия е използвала 4679 FPV дрона, което е с около 1400 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Отново най-тежко е в Покровското направление – 43 спрени руски пехотни атаки там през изминалите 24 часа. Още 22 са станали в съседното от юг Новопавловско направление - те също са отбити, твърди украинският генщаб. В Лиманското направление е имало 17 руски щурма, а в Северското направление, което е спомагателно на юг - 12. Само в още един сектор от фронта е отчетен двуцифрен брой сражения за денонощието - Южнослобожанското направление (в Харковска област - с фокус към Вовчанск, Амбарно и Каменка), където са станали 14 сблъсъка.

Геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+), публикувани на 7 септември, показват, че руските сили наскоро са напреднали в нефтопреработвателния завод във Вовчанск, т.е. западно от града и североизточно от Харков. Има и непотвърдени данни, че руските сили са напреднали с 200 метра в гората западно от Синелников - пак североизточно от град Харков, според руския блогър "Дневник на десантчика".

Украинските сили наскоро пък са отблъснали руснаците назад в тактическата зона Константиновка-Дружковка - основен път свързва тези две населени места, които се намират северозападно от Торецк. Руският военен блогър Анатолий Радов твърди, че украинските сили са напреднали на запад от Попов Яр, т.е. южно от Дружковка.

Отново Радов признава, че в Купянск руските войници са били принудени да издигат знамена само и единствено за пропаганда. На 3 септември руското военно министерство публикува кадри, показващи отделни руски войници на открито, държащи руски знамена на четири места в северната, северозападната и западната част на Купянск, и твърдеше, че руските сили са превзели около половината от града. Кадрите не показват признаци, че руските сили действително контролират някакви райони в Купянск. Те обаче показват, че тези войници вероятно са проникнали в града, за да заснемат тези кадри. Анатолий Радов пише, че след като това е било разкрито, украинските сили са установили позициите на руснаците и са нанесли удар, в резултат на който много от тях са загинали.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" пише, че в Купянск украинците провели "демонстративен рейд в частта на града, където нашите сили преди това бяха издигнали знамена". В условията на многобройни дронове се наблюдава и "взаимопроникване на пехотни групи на страните, което прави невъзможно да се каже със сигурност" къде има установени стабилни позиции, добавя каналът.

В Днепропетровска област руските въоръжени сили напредвали в района на Сичнево Хороше, Вороное, Новоселовка и щурмували източната част на Сосновка, твърди популярният руски източник. "Врагът признава загубата на селищата Сичнево и Хороше", пише той.

Тежките сражения продължават и в посока Константиновка и Дружковка, признава "Два майора" и казва, че украинската армия предприема контрадействия, забавяйки руското напредване. Руснаците отговаряли с бомбардировки "в близкия тил" на украинските въоръжени сили.

В посока Покровск - Мирногоград се водят сражения в покрайнините на агломерацията. "Врагът се опита да контраатакува в Никаноровка", пише руският канал. И добавя, че като цяло въпросът за пълното превземане на Донбас сега е "ясен приоритет за нашето военно-политическо ръководство". Той признава, че подразделения се прехвърлят в тази посока от други части на фронта, но украинците оказват организирана съпротива и привличат резерви.

През изминалата нощ 7 украински дрона са били свалени над руска територия, съобщи Министерството на отбраната в Москва. Три от тях, според доклада на ведомството, са били свалени над територията на Тулска област, два - над Смоленска област, по един - над Брянска и Рязанска област.

