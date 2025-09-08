"Много скоро": Тръмп гласи нови разговори с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще разговаря с руския президент и диктатор Владимир Путин "много скоро, през следващите няколко дни", изразявайки увереността си, че конфликтът между Украйна и Русия ще бъде разрешен. Това предаде АП. Това обявление дойде, след като в неделя Тръмп заяви, че е готов да премине към втори етап на санкции срещу Русия, без да влиза в подробности.

По-рано американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон и неговите партньори в Европа обсъждат нови санкции и вторични мита срещу Русия заради продължаващата й военна операция в Украйна. Белият дом е особено обезпокоен от продължаващите бомбардировки на украински градове от страна на Русия, дори тези далеч от фронтовата линия, въпреки твърденията, че иска конфликтът да приключи по време на телефонни разговори.

Още ли е разочарован от Путин?

През лятото Тръмп няколко пъти заяви, че е "разочарован" от Владимир Путин, имайки предвид неговата нежелание да направи отстъпки, за да спре войната. През август Путин дори отговори, че разочарованията "произтичат от прекомерни очаквания". Това беше преди срещата на двамата президенти в Аляска на 15 август, на която Тръмп топло посрещна Путин и сам промени публичната си позиция.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че отделни европейски лидери ще посетят САЩ в понеделник и вторник за дискусии как да бъде прекратена войната между Русия и Украйна, съобщи Ройтерс.

Пред журналисти след завръщането си от финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в Ню Йорк Тръмп съобщи още, че скоро ще разговаря отново с руския президент Владимир Путин.

