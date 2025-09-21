Войната в Украйна:

Прекрасно! Седем медала за България от престижен турнир по бадминтон

21 септември 2025, 21:44 часа 274 прочитания 0 коментара
Прекрасно! Седем медала за България от престижен турнир по бадминтон

Българските състезатели спечелиха седем медала (четири сребърни и три бронзови) на международния турнир по бадминтон за юноши и девойки до 17 години в Загреб (Хърватия).

На финала на смесени двойки номер 1 Георги Рупцов и Елена Попиванова загубиха от вторите поставени Алекса Радованович и Теодора Латаш (Сърбия) с 19:21, 16:21, а на двойки девойки номер 1 Елена Попиванова и Виктория Попова отстъпиха пред третите в схемата Ирмак Емишен и Ягмур Емишен (Турция) с 14:21, 11:21. Така българите завоюваха сребърни отличия.

На трето място се класира Георги Рупцов на единично юноши и на двойки заедно със Стилиян Нановски.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
бадминтон информация 2025
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес