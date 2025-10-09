Войната в Украйна:



Първите щангисти в категорията на Насар вдигнаха тежести на изтласкване, каквито Карлос има на изхвърляне

Тази вечер Карлос Насар ще атакува трета световна титла във вдигането на тежести. Българската суперзвезда в щангите ще вдига в новата олимпийска категория до 94 килограма. Разбира се, олимпийският шампион ще вдига в А група, където са най-добрите щангисти и където се очаква да стане разпределянето на медалите. Там са заявени общо шестима щангисти, но други 26 състезатели от тази категория ще вдигат в B група и C група.

Победителят в група С събра 342 кг - със 75 кг по-малко от Насар в Кишинев

Тежкоатлетите от C група в категория до 94 кг вдигаха още на 8 октомври (сряда). Там най-добър двубой записа Антонио Говеа от Мексико с 342 килограма. Това е със 75 кг по-малко от двубоя на Насар на Европейското първенство в Кишинев тази година, когато българинът се състезава в малко по-тежка категория - до 96 кг. Интересното е, че конкурентите на Карлос от група C успяха да вдигнат тежести на изтласкване, каквито Насар прави още на изхвърляне.

Карлос Насар

Насар вдига 188 кг на изхвърляне, конкурентите му на Световното в група С вдигат толкова на изтласкване

Както е известно, състезанието протича в две отделни движения - изхвърляне и изтласкване, като първото се прави с по-ниски килограми от второто, тъй като щангата трябва да се изхвърли директно над главата. От 14-те щангисти в група С в категория до 94 кг, най-добър резултат на изтласкване записа Джонатан Рамос от Мексико - 190 кг, а със 186 кг остана сънародникът му Говеа, който пък имаше по-силно изхвърляне и съответно събра по-голям двубой.

За сравнение: в Кишинев през април Насар записа 188 кг още на изхвърляне - повече от изтласкването на победителя в група С Говеа. Иначе Карлос стигна 229 кг на изтласкване, но българинът показа още на 17 години, че може да вдигне 230 кг над главата си. Състезанието в група В на Световното във Фьоде започва днес от 15:30 часа българско време, докато това в група А, където е и Карлос, стартира в 20:30 часа. 

Стефан Йорданов
