Лудост! Как 17-годишният Насар вдигна 230 килограма над главата си (ВИДЕО)

В четвъртък вечер Карлос Насар ще излезе на подиума във Фьоде (Норвегия), за да атакува трета световна титла във вдигането на тежести. Олимпийският шампион от Париж 2024 в категория до 89 кг ще опита да превземе световния връх в новата категория до 94 кг, която ще бъде олимпийска за Лос Анджелис 2028. А по-високата категория потенциално ще позволи на Насар и да атакува още по-големи тежести.

Карлос Насар вдига немислими тежести на тренировка

Насар вече има опит с по-големи категории, като тази година на Европейското първенство в Кишинев стана шампион до 96 кг. Там той записа 188 кг в изхвърлянето и 229 кг в изтласкването с убийствена преднина пред останалите. Щангистът показа, че има потенциал за дори още повече килограми в изтласкването, но предпочете да не рискува рамената си, които се явяват ахилесова пета за него в последно време.

Карлос Насар

230 килограма още на 17 години

Сега обаче Насар е с нова техника, която да го опази от контузии до Лос Анджелис, а и да му позволи да вдига свободно на Световното във Фьоде. Интересното е, че на тренировки родният щангист е вдигал дори по-сериозни тежести от официалните си лични резултати. Още на 17-годишна възраст Карлос изуми света, вдигайки 230 килограма над главата си. Той направи невероятното изтласкване по време на тренировка. 

"Това трябва да е най-лудото вдигане, което някога съм виждал. Тук е на 17 години. Изтласкване с 230 кг. Карлос Насар е от друга планета", пише потребител в социалната мрежа X, споделяйки видео на Насар. Вижте изумителното изтласкване на 17-годишния Карлос:

Стефан Йорданов Отговорен редактор
