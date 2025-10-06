Пореден сблъсък между съотборниците разпали вътрешна война в шампионския отбор във Формула 1

С напредването на сезона във Формула 1 напрежението между съотборниците в Макларън нараства. Лидерът в класирането Оскар Пиастри и неговият преследващ Ландо Норис за пореден път бяха замесени в спора ситуация по време на Гран При на Саингапур. Надпреварата на "Марина Бей" не премина без сблъсък между двата Макларъна. Още в първата обиколка Норис излезе напред, след като се удари със своя съотборник. Британецът се движеше от вътрешната страна на Пиастри, след което се сблъска със страничната част на автомобила на австралиеца и получи незначителна повреда на предното крило.

Напрежението в Макларън расте с всеки изминал уикенд

Въпреки това Норис демонстрира силно темпо, за да стигне до третото място и да окаже силен натиск върху Макс Верстапен в заключителните етапи на състезанието. Пиастри бе засегнат от инцидента, който бе причинен от съотборника му, като определи като "несправедливо", когато му бе казано, че Макларън няма да се намеси от негово име, след като той попита по радиото дали е нормално Норис да се врязва в него и отборът да не прави нищо по въпроса.

Макар че недоволството на Пиастри от радиото се успокои по време на състезанието, той сякаш изключи радиото, когато с него разговаряше изпълнителният директор на отбора Зак Браун, след като завърши на четвърто място. Браун беше в разгара на поздравленията към Пиастри за ролята му в това да помогне на отбора да си осигури втори пореден шампионат при конструкторите, докато преднината на Пиастри пред Норис се сви минимално до 22 точки.

Zak Brown was congratulating Oscar Piastri after the race and he… disconnected the radio?? 😭😭😭 fairs. pic.twitter.com/67CYViyk9a — deni (@fiagirly) October 5, 2025

След карирания флаг шефът на тима Андреа Стела обясни логиката, поради която Макларън реши да не се намесва в инцидента между двамата си пилоти през сезона, в който базираният в Уокинг отбор направи всичко възможно, за да осигури справедливост и равенство между своите пилоти. Инцидентът се случва няколко седмици, след като Пиастри отстъпи позицията на Норис по нареждане на отбора след грешка при питстопа в Монца, която остави Пиастри пред Норис в заключителните етапи на състезанието.

След като шампионатът при конструкторите вече е в кърпа вързан, а Норис и Пиастри все още са фаворити за шампионата при пилотите въпреки скорошната форма на Верстапен, Стела потвърди, че вътрешният преглед на сблъсъка на първата обиколка в Сингапур няма да промени подхода на отбора да гарантира, че пилотите му се борят помежду си според принципите си.

