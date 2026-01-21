Любопитно:

Саръбоюков с много силно начало на годината: Подобри личния си рекорд и покри норматив за Световно

Големият български талант в леката атлетика Божидар Саръбоюков започна много силно 2026 година. Европейският шампион в скока на дължина в зала от Апелдорн 2025 спечели международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив, като подобри личния си рекорд от 8.22 метра на 8.26 метра. Това е и покрит норматив за участие на Световното първенство в зала в Торун през март.

Възпитаникът на Димитър Карамфилов записа този резултат в своя четвърти опит. Саръбоюков започна надпреварата с постижение от 8.22 м, след това записа 8.11 м, пропусна третия си опит. В четвъртия се приземи на 8.26 м. След това пропусна в петия, информират колегите от Sportal.bg.

При шестото излизане на Саръбоюков се случи нещо доста интересно. 21-годишният състезател направи фал, но опитът му беше информативно измерен. Съдиите отчетоха 8.32 м, което при по-добро стечение на обстоятелствата щеше да означава подобрен национален рекорд. До момента №1 във вечната класация в зала у нас е Ивайло Младенов с 8.32 м. Иначе Христо Арбалиев зае второто място с личен рекорд от 6.86 м, а трети се нареди Николай Тодоров с 6.79 м.

Както е известно, през зимата Божидар Саръбоюков шокира света и се окичи с европейската титла на закрито. 21-годишният атлет от Харманли успя да направи шампионски скок в шестия си последен опит, приземявайки се на 8.13 метра. Така той изпревари с 1 сантиметър втория Матиа Фурлани и третия Лестер Лескай, които записаха 8.12. Италианецът Фурлани си заслужи среброто в Апелдоорн с втори по сила опит. За Саръбоюков последва участие на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години, където завоюва сребърен медал в скока на дължина. Атлетът ни завърши сезона по най-добрия начин, класирайки се на 5-о място във финала на Световното първенство в Токио с резултат от 8.19 метра.

Джем Юмеров
