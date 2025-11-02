Сериозен проблем за руския спорт при завръщането му на световен шампионат 4 години по-късно

Десет руски състезатели ще пропуснат Световното първенство по скокове на батут поради визови проблеми, заяви пред ТАСС Николай Макаров, вицепрезидент на Руската федерация по гимнастика. Шампионатът ще се проведе от 5 до 9 ноември в Памплона, Испания. "Десет от нашите 25 регистрирани спортисти няма да могат да се състезават на Световното първенство поради визови проблеми. Отборът в момента лети за Испания", заяви той.

Поредни проблеми за руските спортисти

Според решение на Международната федерация по гимнастика (ФИГ), представителите на Русия и Беларус могат да се състезават в турнирите само като неутрални атлети. Руските спортисти за последно участваха на Световното първенство по скокове на батут през 2021 година в Баку, където заеха първо място в генералното класиране с пет златни, един сребърен и три бронзови медала. Руснаците имаха проблеми с визите и на Световния шампионат по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия). / БТА

