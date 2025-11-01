Съдът в Лозана отмени забрана за руснаци. Ще участват ли на Зимните олимпийски игри 2026?

Спортният арбитражен съд в Лозана анулира пълната забрана за участие на руските спортисти, наложена от Международната федерация по шейни. Това означава, че те ще могат да се подвизават под неутрален флаг, съобщи АФП, цитиран от БТА. Решението отваря вратичка за състезателите от Русия да опитат да се включат в Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, които ще се проведат през февруари месец 2026 година.

Руснаци ще могат да участва под неутрален флаг на състезания по шейни

След инвазията в Украйна през 2022 година Русия получи пълна забрана от Международната федерация по шейни. През юни 2025-а централата реши да не прилага програма, която би позволила на руските спортисти да участват със статут на „независими неутрални спортисти“, позовавайки се на рискове за безопасността на състезанията. Последва жалба, по която Съдът в Лозана взе решение.

Той констатира, че пълното изключване на руските спортисти не е пропорционална мярка за постигането на целта, тъй като могат да бъдат намерени допълнителни мерки за съчетаване на безопасността с участието на руски спортисти. Затова забраната за участие в състезания на руски и беларуски спортисти, които отговарят на критериите за неутрални спортисти, ще бъде отменена.

Три месеца преди Олимпийските игри в Милано-Кортина (6-22 февруари) това решение отваря врати не само за участие на руските спортисти в този спорт, но и да се атакуват на решенията на международните федерации по ски и биатлон, които също са изключили руснаците.

Не се знае обаче дали руските състезатели ще имат време да кандидатстват и да получат неутрален статут, както и да се класират за Олимпийските игри. В решението на съда в Лозана се отхвърлят молбите на шестима руски състезатели да бъдат върнати веднага в спорта, както и на състезателката по бързо пързаляне с кънки Дария Качанова, тъй като тя е състезател на ЦСКА Москва, който е клуб "контролиран от руското Министерство на отбраната".

