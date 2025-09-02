Ще излезе ли сметката? Държавата плаща колосална сума, за да докара Джиро д'Италия в България

Домакинството на България на три етапа от Обиколката на Италия по колоездене ще струва на държавата най-малко 12,5 милиона евро (24,4 млн. лева), съобщават колегите от "Сега". Сумата може да нарасне на 15 млн. евро (29,3 млн. лева), ако сигурността бъде поверена на служители на италианската полиция, вместо на такива от МВР. Финален договор между двете страни все още не е подписан, а логичният въпрос е как ще бъдат платени средствата и дали накрая ще излезе сметката.

"Джирото" ще струва на България поне 12,5 млн. евро

Очаква се Джиро д'Италия да стартира от Бургас, а финалът на третия етап да бъде в София. Обиколката на Италия е едно от трите най-големи състезания по колоездене в света, като изисква много сериозни средства и добра организация. На този етап не е се знае какъв е цялостният планиран бюджет на държавата за домакинството на това събитие, както и как ще бъдат осигурени средствата - дали през министерството на туризма, министерството на спорта, общинските бюджети, или ще бъде поделено между тях.

Още: Пореден скандал в българския спорт! Наказаха президента и вицепрезидента на родна федерация, те обвиниха старото ръководство

От "Сега" допълват, че почти сигурно в организацията ще бъде впрегнат ресурс от още поне три правителствени ведомства - МВР, МРРБ и МВнР. Регионалното министерство ще трябва да се намеси, за да бъдат приведени в подобаващо състояние пътищата по предложеното състезателно трасе. А от Външно се очаква да договори експресен коридор през Сърбия за целия керван след края на третия етап.

Още: Страхотна новина: България приема старта на Джиро д'Италия!