"Техниката не решава изборите": Размислиха ли ГЕРБ за Изборния кодекс (ВИДЕО)

"Техниката не решава изборите", каза депутатът от ГЕРБ-СДС Росица Кирова пред медиите в парламента в контекста на президентското вето върху текстовете, които ограничават секциите извън ЕС до 20. В тази връзка Кирова напомни и предложението на ГЕРБ още по време на промените в изборното законодателство, с което са искали да се върне старата разпоредба, която е работила добре според тях, а именно секциите извън ЕС да бъдат до 35.

"В момента парламентарните групи се запознават с мотивите на президента след което имаме тридневен срок да бъде внесен и разгледан в комисия и една седмица срок парламентът да разгледа ветото", обясни Кирова.

Има ли основания в мотивите на Йотова?

Според Кирова има основания в аргументите на Йотова, като определи това като свое лично мнение. "Аз работя с малцинствата извън пределите на България. Нашата Конституция е казала, че трябва да предоставяме възможност на всички български граждани да гласуват и да участват в изборния процес. Това не означава, че нямаме опция и възможност да въведем ограничения", добави Кирова.

Според нея обаче има технически аргументи секциите да бъдат до 20, но политиците трябва да се опитат да направят всичко възможно, колкото може повече български граждани да изразят своето мнение и да гласуват.

Честността на вота и служебният премиер

Кирова коментира и дали вярва, че Андрей Гюров ще гарантира честни и прозрачни избори, дори ако Бойко Рашков стане вътрешен министър.

"Какво вярвам или не, няма никакво значение. Аз се надявам да има честни избори. Надявам се изборът на г-жа Йотова и новият служебен премиер да направи така, че това служебно правителство да изпълни своята конкретна и ясна роля - честни избори, след което държавата да се върне към някаква нормалност и да започне да функционира", каза Кирова.

Тя се надява на редовна власт след вота, тъй като според нея всеки път започваме от начало и по думите й, когато едно племе разрушава къщичката, в която живее и всеки път я строи наново, няма да се придвижи напред.