Скандално: Оставиха Ивет Лалова извън Управителния съвет на БФЛА, Тереза Маринова се оттегли в знак на протест

Лицето на българската лека атлетика през новия век - Ивет Лалова, шокиращо бе оставена от клубовете извън новия Управителен съвет на Българската федерация по лека атлетика. Бившата ни състезателка в спринта бе кандидат за член на Управителния съвет по време на извънредното общо събрание, но не успя да събере достатъчно гласове от клубовете и техните делегати, което предизвика скандал в залата, съобщи bTV.

Българската федерация по лека атлетика има ново ръководство

След близо 5-часово извънредно общо събрание Българската федерация по лека атлетика избра шестима членове на новия Управителен съвет. Това са Георги Павлов, Илия Николов, Борислав Трифонов, д-р Валентин Димитров, Григор Гутев и Даниел Дуков. Те бяха избрани след гласуване на кандидатите един по един, като всеки от общо 14-те кандидати за Управителния съвет трябваше да събере 50% плюс 1 глас от делегатите.

Ивет Лалова обаче не успя да премине бариерата, а в залата настана смут, като друга велика българска лекоатлетка - олимпийската шампионка Тереза Маринова, оттегли кандидатурата си в знак на протест. Същото направи и националният рекордьор в дългите бягания Евгени Игнатов и бившият президент на БФЛА Иван Колев. Очаква се за президент на БФЛА отново да бъде избран Георги Павлов, който спечели и протеклото със скандали общо събрание през това лято.

Трябва да се припомни, че още след Общото събрание през лятото Ивет Лалова обяви конкретни предложения за излизане от кризата в българската атлетика.