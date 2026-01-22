Любопитно:

22 януари 2026, 16:41 часа 525 прочитания 0 коментара
След грозния скандал в Сливен: Световен шампион по борба призова Станка Златева да подаде оставка!

Многократният шампион Елис Гури прикани президентът на федерацията по борбаСтанка Златева, да подаде оставка след скандалите в Сливен. Припомняме ви, че през последните часове се стигна до меле след саморазправа между състезател и съдийка. След случилото се Златева нападна ЦСКА и сега албанецът с български паспорт подчертава, че това е „чиста провокация“ и хората не трябва да се поддават.

Елис Гури излезе с остра позиция

От вчера следя случая със срещата между нашия спортист от ЦСКА и Димитър Георгиев от клуб ВРЦ. Познавам момчетата лично...

Posted by Elis Guri on Thursday, January 22, 2026

„От вчера следя случая със срещата между нашия спортист от ЦСКА и Димитър Георгиев от клуб ВРЦ. Познавам момчетата лично и мога категорично да кажа, че са възпитани, културни и уважителни спортисти. Потресен съм не толкова от случилото се на срещата, а от изказването на председателката на федерацията по адрес на състезателите на ЦСКА. Това е чиста провокация. Призовавам не само нашите спортисти, а всички състезатели и фенове, които обичат този спорт, да не се поддават по никакъв начин на провокациите на човек, който очевидно не осъзнава какви думи използва в публични изяви“.

“Според мен този човек има нужда от психолог, не от микрофон. Вместо да се хвърлят обвинения и интриги, трябваше да се обърне внимание на организацията на състезанието. Нямаше никакви ясни критерии. Тeпихът беше в лошо състояние, с дупки, а освен това отдавна не отговаря на правилата на международната федерация. Станке, подай оставка и спри с лъжите и интригите“, написа Гури в социалните мрежи.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Станка Златева Елис Гури борба българска федерация борба
