След страшен инцидент и удар в главата: Легендата на ски бягането Йоханес Клаебо е в болница

Великият ски бегач Йоханес Клаебо падна при сблъсък между четирима души по време на полуфиналите в спринта за мъже на Световната купа по ски-бягане в Драмен и пропусна да вземе победа пред домашните си фенове в Норвегия. Той беше изправен и внимателно тръгна към финалната линия, държейки се за главата след падането, в което беше въвлечен от Бен Огдън, който събори още трима състезатели.

Йоханес Клаебо можеше да пропусне състезанието

Норвежецът Ансгар Евенсен, спечели първа победа в Световната купа, и шведката Йона Сундлинг триумфира при жените във вълнуващи спринт финали по улиците на южния норвежки град, докато се спускаше здрач. Традиционното събитие в класически стил, с фенове, наредени по трасето на изкуствения сняг, трябваше да стане още по-специално от появата на Клаебо – след като той намекна, че може да се наложи да пропусне състезанието поради здравословни проблеми.

Най-вероятно това е краят на сезона на Йоханес Клаебо

Легендарният ски-бегач, който спечели всичките шест златни медала в Милано/Кортина миналия месец, за да стане най-добрият зимен олимпиец за всички времена, вече си осигури шеста титла в общото класиране от Световната купа и лесно спечели четвъртфинала си. Но след това последва драма, като при падането Клаебо получи травми и бе откаран в болница, като най-вероятно това ще сложи край на сезона му.

