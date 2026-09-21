Благоевград посреща първото благотворително студентското бягане - UNIRUN

След четири поредни успешни издания в София, UNIRUN разширява териториите си и на 3 октомври 2026 г. пристига за първи път в Благоевград. Инициативата на UNIPOWER - общност, вдъхновяваща движение, здравословен живот и социална подкрепа - има амбицията да превърне града в истински фестивал на спорта, привличайки стотици студенти и любители на здравословния начин на живот.

Три дистанции, три предизвикателства

Участниците ще могат да изберат между три нива на предизвикателство - KICKSTART RUN (5 км) и HARD MODE (10 км), познати от досегашните издания, както и изцяло новата ICDSOFT TIME ATTACK (∞ км), при която състезателите имат 90 минути, за да изминат възможно най-голямо разстояние. И трите дистанции са отворени за категориите Студенти и Любители.

Кауза „Пирин без пожари“

Зад финалната линия стои кауза с реално значение за региона. През лятото на 2025 г. опустошителен пожар изпепели над 30 000 декара гора в Пирин. С изданието си в Благоевград UNIRUN застава до хората на първа линия - горските служители от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП), които първи се отзовават на сигнал за пожар и последни напускат мястото, когато ситуацията е напълно овладяна.

30% от всяка регистрационна такса, ще бъдат насочени директно за закупуването на оборудване за гасене на пожари и/или мобилна система за гасене на пожари.

Спонсори и партньори

Събитието се реализира с подкрепата на силен кръг от партньори. Диамантен спонсор е българската хостинг компания ICDSoft, а генерален спонсор е базираната в Благоевград СиГ Енерджи, специализирана в управлението и оптимизацията на възобновяеми енергийни източници. Златни спонсори са платформата за платежни решения Payman Group, символът на българската фармацевтична индустрия Софарма, представителството на автомобилните марки TOYOTA и CITROËN в Благоевград – Монца, Powerade - изотонична напитка за активни хора, както и специалистите в мобилните санитарни решения ЕКОТОЙ.

Събитието се реализира и с подкрепата на Община Благоевград, в партньорство с Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП).

Амбицията: град, превърнат във фестивал на спорта

Организаторите на събитието споделят още: „След огромния успех на UNIRUN през април месец, когато успяхме да съберем над 7000 евро в подкрепа на каузата ни, решихме, че трябва да пренесем енергията на общността ни и извън София, а Благоевград беше естественото продължение на развитието ни. Имаме амбицията и огромното желание да превърнем 3 октомври в истински празник на спорта, общността и каузата, който да събере стотици студенти и любители на активния начин на живот. Очакваме ви!“