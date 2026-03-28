Лайфстайл:

Стилияна Николова е №1, а Ева Брезалиева - в топ 4 след първия ден на Световната купа по художествена гимнастика в София

28 март 2026, 21:52 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Световната и европейска сребърна медалистка Стилияна Николова заема временното първо място, а Ева Брезалиева е четвърта след първия ден на квалификациите при жените на Световната купа по художествена гимнастика, която се провежда в София. Абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук (Украйна) се намира на втора позиция с 58.450 точки. Бронзовата медалистка от Париж 2024 София Рафаели (Италия) допълва топ 3 с 57.700 точки.

Представянето на Николова и Брезалиева

Николова представи изключително силно композициите си с топка и с обръч. Тя получи за изпълнението си на топка 29.850 точки (13.400 трудност, 8.250 артистичност, 8.200 изпълнение), което е най-високата оценка на този уред до момента. На обръч българката също беше безапелационна и съдиите ѝ дадоха 29.600 (13.400, 8.250, 8.200), също първа по сила оценка. Така Стилияна Николова има сбор от 59.450 точки след първите два уреда и води в подреждането. Тя със сигурност си гарантира място на финалите на топка и на обръч.

 

Ева Брезалиева също показа много добра форма в първия си старт за сезона. Тя има четири изцяло нови съчетания, а днес игра с бухалки и с лента и е със сбор 56.500 точки. На бухалки грацията беше оценена с 29.500 (13.500, 7.900, 8.100), а на лента - 27.000 (11.400, 7.550, 8.050). Това са съответно втора и четвърта оценка до момента.

Таисия Онофричук заема временната втора позиция с 58.450 точки (30.250 бухалки и 28.200 лента). Бронзовата медалистка от Париж 2024 София Рафаели (Италия) е трета в подреждането с 57.700 точки (28.850 на бухалки и 28.850 на лента), като на лента оценката й е най-висока на уреда. Петото място заема Алина Харнаско (неутрален атлет) с 56.200 (29.000 обръч и 27.200 топка), а след нея е Мейтал Сумкин (Израел) с 55.850 (28.850 бухалки и 27.000 лента).

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Надпреварата беше открита от президента на Световната гимнастика Моринари Ватанабе. Според новите правила гимнастичките играят различни уреди в различните потоци и затова финалистките на обръч, топка, бухалки и лента ще станат ясни утре, както и призьорките в многобоя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Художествена гимнастика Световна купа по художествена гимнастика Ева Брезалиева Стилияна Николова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес