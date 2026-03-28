Любопитно:

Стармър отвърна твърдо на Тръмп. Саудитска Арабия - скритият двигател за по-голяма война с Иран

28 март 2026, 16:59 часа 807 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Много от това, което Тръмп каза, е за да ми промени позицията и да въвлека Великобритания във войната в Иран – няма да го направя. Аз съм британски премиер и действам според британския национален интерес". Това заяви британският премиер Киър Стармър, уверявайки, че никога няма да отстъпи именно от интереса на британците. Не е в наш интерес да влезем в тази война, уточни той.

Отделно, Стармър поясни, че Великобритания не е спирала да обменя разузнавателни данни със САЩ и го прави 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата:

Междувременно, американският президент Доналд Тръмп затвърди впечатлението, че абсолютно не спазва никакви принципи в отношенията си със съюзници, освен принципът във всички случаи той да печели. Знакови за отношението му са думите: "Размотавам се със загубеняци, защото ме кара да се чувствам по-добре. Мразя много успешни хора, чиито истории за успеха им трябва да слушаш. Обичам хора, които обичат да слушат за моя успех" - Още: "Бях много изненадан": Тръмп е недоволен от Стармър заради Ормузкия проток (ВИДЕО)

Лунатизмът на Тръмп следва опасен дневен ред

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пример как американският президент гледа на съюзниците си е Саудитска Арабия. Снощи той обяви, че саудитците били по-полезни и помагали повече на САЩ от НАТО. Днес вече Тръмп каза, че сегашният престолонаследник на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман не си мислел, че ще му целува задника – "сега обаче трябва да е мил с мен, по-добре да е мил с мен". Според Тръмп, саудитецът му казал, че преди година САЩ били мъртва държава, сега били обаче най-готината държава в света. Преди Бин Салман мислел, че Тръмп ще е поредният президент на "мъртвите" САЩ, сега вече мислел съвсем различно:

"За пръв път се съгласихме да продадем на Саудитска Арабия изтребителите с най-добри възможности – F-35, удивителни са. Уверен съм, че това партньорство ще продължи да се разраства и цъфти", добави Тръмп - Още: САЩ и Саудитска Арабия подписаха сделки за стотици милиарди

Всичко това на фона на материали в западни медии, че Бин Салман е скритата сила зад войната в Иран. The Washington Post пише, че той е окуражил Тръмп да предприеме по-крути военни действия срещу Иран, с които иранските военни възможности и ресурси да бъдат изтощени. А Reuters съобщава, че Бин Салман, наред с други арабски лидери, подсказвал на Тръмп да направи сухопътна операция, защото иранските възможности като ракети и дронове вече са значително отслабени. The Wall Street Journal пише, че по непотвърдени данни точно Бин Салман е двигател и посредник на разговори между Тръмп и няколко арабски държави за предприемане на още по-крути военни мерки срещу Иран.

Припомняме, че Саудитска Арабия от много време се стреми и си извоюва ролята на регионален лидер що се отнася до сунизма като едно от двете големи течения в исляма. Иран е другият лидер – на шиитите. Двете държави са в съперничество от дълги години, макар то да не е твърде видимо за света извън Близкия изток.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Доналд Тръмп Саудитска Арабия Великобритания Иран Мохамед бин Салман война Иран Киър Стармър
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес