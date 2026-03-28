Заради Иран: Турция със стъпка да обедини арабския свят срещу Израел, хутите наляха масло в огъня (ВИДЕО)

С войната (в Иран и Персийския залив) в нашия регион се разпалва голям пожар на раздори. Един от очакваните резултати от тази война е не само елиминирането на ядрения капацитет на Иран, но – по-опасно – полагането на основите за конфликт, който може да продължи десетилетия между основателите на региона: турци, кюрди, араби и перси. Това би проправило пътя за продължителна братоубийствена война и кръвни вражди. Това заяви директорът на турското разузнаване MIT Ибрахим Калин.

Turkish Intelligence (MIT) Director İbrahim Kalın:



With this major war, a great fire of discord is being ignited in our region.



Разбира се, атаките на Иран срещу страните от Персийския залив са неприемливи, но никога не трябва да забравяме кой е главният виновник, който започна войната, каза още Калин.

Turkish Intelligence (MIT) Director İbrahim Kalın:



Of course, Iran's attacks on Gulf countries are unacceptable, but we must never forget who the main actor that started the war is.



"Виждаме, че Израел, който саботира всички усилия за преговори и всеки опит за отваряне на канал за диалог и комуникация от началото на войната – точно както го правеше и преди войната – полага интензивни усилия да саботира и осуети тези инициативи с атаките, които извърши през последните два дни. Следователно, трябва да увеличим натиска върху Израел, като се съсредоточим върху този, който инициира войната, и да се стремим да предотвратим превръщането на този конфликт в регионална война и глобална криза", обясни Калин.

Turkish Intelligence (MIT) Director İbrahim Kalın on Iran negotiations:



Той предупреди, че Турция остава в пълна бойна готовност и ще се бори без да предизвиква допълнително напрежение да се предотврати сценарий на голяма регионална война с глобални последици. "Ако е необходимо, ще вземем огъня в свои ръце и ще го угасим в собствените си гърди, но никога няма да го хвърлим в огъня на раздора. Действаме, знаейки кой е приятел и кой е враг. Искам още веднъж да заявя, че няма да се отклоним от този път", обеща Калин.

Припомняме, че заедно с Пакистан Турция се счита за един от медиаторите, които се стараят да накарат САЩ и Иран официално да седнат на масата за преговори и да изковат мир.

Думите на Калин идват на фона на материали в западни медии, че саудитският престолонаследник Мохамед Бин Салман е скритата сила зад войната в Иран. The Washington Post пише, че той е окуржал президента на САЩ Доналд Тръмп да предприеме по-крути военни действия срещу Иран, с които иранските военни възможности и ресурси да бъдат изтощени. А Reuters съобщава, че Бин Салман, наред с други арабски държави, подсказвал на Тръмп да направи сухопътна операция, защото иранските възможности като ракети и дронове вече са значително отслабени. The Wall Street Journal пише, че по непотвърдени данни точно Бин Салман е двигател и посредник на разговори между Тръмп и няколко арабски държави за предприемане на още по-крути военни мерки срещу Иран.

Хутите се активизираха

Междувременно, израелската армия обяви, че хутите са изстреляли ракета към Израел. Това е станало часове, след като хутите обявиха официално, че са готови да действат, ако това, което те определиха като ескалиращи действия срещу Иран и "Оста на съпротивата", продължи.

BREAKING: Yemen's Houthis:



We carried out our first military operation using ballistic missiles against sensitive Israeli military targets.



Our operations will continue until the declared goals are achieved.



Ако хутите се активират перманентно, опасенията, че ще се стигне до по-широка регионална война, ще се увеличат неимоверно. Групировката вече е демонстрирала способността си да поразява цели далеч отвъд Йемен и да нарушава ритъма на ключови транспортни пътища в Червено море и около Арабския полуостров.

Още: 5 етапа в новите войни: Тръмп е в точка 3 и върви уверено по стъпките на Путин