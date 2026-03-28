"Дори да стане шампион, няма гаранция, че ще остане в отбора": Пилот на Мерцедес е "временен" за сметка на Верстапен

Силният старт на сезона във Формула 1 и договорът до 2027 година не гарантират бъдещето на Джорж Ръсел в Мерцедес. Британецът поведе в класирането при пилотите, след като спечели Гран При на Австралия пред съотборника си Кими Антоноли, преди ролите им да се обърнат в Китай, където италианецът превърна полпозицията си в победа. Но Ръсел си осигури и триумф в спринтовата надпревара в Шанхай, която му донесе 4 точки преднина пред Антонели пред уикенда на "Сузука".

Легенда на Формула 1 определи Джордж Ръсел като "временен" пилот в Мерцедес

Въпреки че британският пилот е смятан за основен фаворит за титлата, а миналата година удължи договора си със "сребърните стрели" до 2027 година, световният шампион от 1996 година Деймън Хил хвърли съмнения около мястото му в отбора. Според легендарния пилот позицията на Джордж Ръсел в Мерцедес винаги ще се разглежда като "временна" и той може да бъде сменен, дори и да спечели шампионата тази година. Тези думи са силно повлияни от една теория, която се завъртя сериозно в света на моторните спортове миналия сезон.

В средата на миналата кампания четирикратният световен шампион Макс Верстапен бе сериозно свързван с трансфер в Мерцедес. Тото Волф никога не е прикривал факта, че би се радвал да разполага с нидерландеца в редиците си, а проблемите на Ред Бул, започнали в края на 2024 година, дават повод за съмнение, че пилотът може да напусне отбора. Междувременно 18-годишният Кими Антонели е определян като протеже на Волф и имайки предвид риска, който от Мерцедес предприеха с него, едва ли скоро биха зачеркнали от плановете си.

Това поставя Ръсел в неудобна позиция. Именно по тази причина Деймън Хил предположи, че дори да спечели титлата, не е гарантирано, че ще остане в отбора, като същевременно постави под въпрос какво още може да направи той: "Кими Антонели е протеже на Тото Волф. Той е заложил репутацията си, за да привлече този човек. Тото е възхитен, че той вече спечели състезание. Междувременно Джордж се опитваше да направи най-доброто, за да ги впечатли, не знам колко сезона. Миналия сезон стигна до момент, в който трябваше да поднови договора си, и това продължи известно време, нали? Тото не се надяваше отчаяно да поднови договора му, беше нещо като патова ситуация."

"Така че Джордж продължава да бъде временен пилот за Мерцедес", заяви той, когато водещият Джони Хърбърт го попита дали Верстапен може да го замести. Хил съчувства на Ръсел, чийто талант сякаш не е оценен и се вдига повече шум около евентуален трансфер на Макс, след което продължи: "Сега той има шанс да спечели шампионата. Но, колкото и странно да звучи, това няма да му гарантира бъдещето в Мерцедес."

Спекулациите относно бъдещето на Ръсел може да изглеждат изненадващи, като се има предвид, че той е едва на 28 години, бива ценен източник на стабилност за Мерцедес и е в отбора откакто подписа договор като млад пилот. Но Верстапен, който спечели четири поредни световни титли с Ред Бул между 2021 и 2024 г., може да обмисли бъдещето си другаде, ако "биковете" не успеят да се възстановят от неконкурентния старт на новия сезон. Нидерландецът завърши едва шести в Австралия, след като повреда в спирачките го извади от квалификациите в Шанхай, а в състезанието бе принуден да се оттегли от 5-ото място поради проблем с охлаждащата течност. След уикенда в Китай Тото Волф съчувства на пилота на Ред Бул.