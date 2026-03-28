Сухоземна операция на САЩ в Иран? Хиляди морски пехотинци пристигнаха, предупреждение резервистите да са готови за мобилизация

Американският десантен кораб клас "Америка" USS Tripoli и десантната му група вече са в Близкия изток, съобщи Централното военно командване на САЩ. Корабът и придружаващите го плавателни съдове превозват 3500 морски пехотинци и моряци, заедно с военна техника - самолета и тактически средства. Това засилва спекулациите, че американска сухопътна военна операция срещу Иран ще бъде проведена. Дали ще става въпрос за операция с цел отваряне на Ормузкия проток или това е инструмент за дипломатически натиск - ще покаже бъдещето. Но САЩ продължават да нанасят високоточни въздушни удари по ирански военни активи, включително военноморски - ОЩЕ: Планове: Спецчасти на САЩ и Израел влизат в Иран за обогатения уран. Идва ли мощен удар срещу иранския петрол? (ВИДЕО)

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

US airstrikes targeted IRGC Navy boats in a new round of attacks, hitting maritime assets linked to Iran’s military forces. #Iran pic.twitter.com/83D0bppfRM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 28, 2026

Иран обаче отговаря - нова иранска въздушна атака порази международното летище в Кувейт. Там вече трети ден горят резервоари-цистерни с гориво:

Iran struck fuel storage tanks at Kuwait International Airport, causing a fire, with Kuwaiti army units supporting efforts to contain the blaze. The strike targeted critical aviation fuel infrastructure. #Iran pic.twitter.com/XY4SjkimwB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 28, 2026

Междувременно, генерал-лейтенант Леонард Ф. Андерсън IV, командир на резерва на морската пехота на САЩ, инструктира резервистите от американската морска пехота да бъдат готови. Това стана със специално писмо, в което се предупреждава, че мащабна мобилизация "може да стане реалност" и се подчертава, че готовността за такова нещо трябва да е приета, а не поставяна под въпрос. "Това не е теоритично учение - подгответе се, вдигнете стандартите си, подгответе семействата си. Америка очаква дисциплинирана, способна сила, готова за незабавни действия", добавя генералът.

A letter from Lieutenant General Leonard F. Anderson IV, commander of Marine Forces Reserve, instructed US Marine reservists to review their readiness amid operations linked to Iran.



It warned that a large-scale mobilisation “could become reality” and stressed that readiness… pic.twitter.com/X3sr8VusCu — Clash Report (@clashreport) March 28, 2026

