Сухоземна операция на САЩ в Иран? Хиляди морски пехотинци пристигнаха, предупреждение резервистите да са готови за мобилизация

28 март 2026, 22:52 часа
Снимка: Getty Images
Американският десантен кораб клас "Америка" USS Tripoli и десантната му група вече са в Близкия изток, съобщи Централното военно командване на САЩ. Корабът и придружаващите го плавателни съдове превозват 3500 морски пехотинци и моряци, заедно с военна техника - самолета и тактически средства. Това засилва спекулациите, че американска сухопътна военна операция срещу Иран ще бъде проведена. Дали ще става въпрос за операция с цел отваряне на Ормузкия проток или това е инструмент за дипломатически натиск - ще покаже бъдещето. Но САЩ продължават да нанасят високоточни въздушни удари по ирански военни активи, включително военноморски - ОЩЕ: Планове: Спецчасти на САЩ и Израел влизат в Иран за обогатения уран. Идва ли мощен удар срещу иранския петрол? (ВИДЕО)

Иран обаче отговаря - нова иранска въздушна атака порази международното летище в Кувейт. Там вече трети ден горят резервоари-цистерни с гориво:

Междувременно, генерал-лейтенант Леонард Ф. Андерсън IV, командир на резерва на морската пехота на САЩ, инструктира резервистите от американската морска пехота да бъдат готови. Това стана със специално писмо, в което се  предупреждава, че мащабна мобилизация "може да стане реалност" и се подчертава, че готовността за такова нещо трябва да е приета, а не поставяна под въпрос. "Това не е теоритично учение - подгответе се, вдигнете стандартите си, подгответе семействата си. Америка очаква дисциплинирана, способна сила, готова за незабавни действия", добавя генералът.

Ивайло Ачев
Кувейт морски пехотинци сухопътна операция война Иран
