Най-голямата грешка на Тръмп и мащабът на иранското отмъщение

С покачващите се цени на енергията в световен мащаб и при спад на общественото доверие в работата му, американският президент Доналд Тръмп е изправен пред трудни решения един месец след началото на войната срещу Иран. Той трябва да избере да сключи потенциално неизгодна сделка и да се изтегли оттам, или да се реши на ескалация на военните действия, като рискува продължителен конфликт, който може да погълне цялото му внимание и да провали втория му президентски мандат, пише Ройтерс.

ВОЙНА ПО НЕГОВ ИЗБОР

Според анализатори централният въпрос сега е дали американският президент е готов да намали или да засили това, което критиците наричат ​​война по негов избор, която предизвика най-тежкия трус в историята на световните енергийни доставки и се разпространи далеч отвъд региона.

Тръмп е казал на съветниците си, че иска да избегне „вечна война“ и да намери изход чрез споразумение, призовавайки ги да обявяват публично, че войната ще продължи от четири до шест седмици, каза висш служител на Белия дом. Той добавя, че подобен график изглежда „ненадежден“.

Предложението на Тръмп към Иран, състоящо се от 15 точки, което бе изпратено чрез посредника Пакистан, изглежда като все по-трескаво търсене на изход.

„Президентът Тръмп има слаби лостове за прекратяване на войната“, каза Джонатан Паникоф, бивш служител в разузнаването на САЩ за Близкия изток. „Част от трудностите е липсата на яснота относно това какъв резултат би бил определен като задоволителен“, допълни той.

ТРЪМП СЕ МЪЧИ ДА ОВЛАДЕЕ РАЗРАСТВАЩАТА СЕ ВОЙНА

Явно за да се подсигури, Тръмп изпрати още хиляди американски войници в региона и предупреди Иран, че може да предприеме и сухопътно настъпление, ако той не се подчини на исканията му. Той обаче рискува да въвлече САЩ в по-продължителен конфликт, което вероятно ще разгневи много американски избиратели.

Друг възможен сценарий би бил САЩ да предприемат финална масирана въздушна атака, за да се засегнат допълнително военните способности и ядрените обекти на Иран. След това Тръмп ще обяви победа и ще си тръгне, заявявайки, че военните му цели са постигнати.

Това обаче изглежда невъзможно, ако Иран продължи да блокира жизненоважния Ормузки проток.

Липсата на ясна стратегия за изход носи опасности както за президентската позиция на Тръмп, така и за перспективите на партията му, тъй като републиканците се стремят да защитят крехкото си мнозинство в Конгреса на САЩ на междинните избори през ноември.

Снимка: Getty Images

ИРАНСКОТО ОТМЪЩЕНИЕ

Най-голямата грешка на Тръмп обаче е мащабът на иранското отмъщение. Най-сериозният удар на Техеран бе, че затвори Ормузкия проток, през който преминава една пета от световния петрол, което разтърси световната икономика.

„Залогът за иранското правителство е, че може да понесе повече болка за по-дълго време от противниците си. И може би в Техеран са прави“, каза Джон Алтърман от мозъчния тръст „Център за стратегически и международни изследвания“ във Вашингтон.

Най-ясният знак за нарастващото безпокойство на Тръмп дойде с драматичната отсрочка на заплахата му да унищожи енергийната мрежа на Иран, ако Техеран не позволи да се възобнови корабоплаването през пролива.

С тази стъпка, с която се предполага, че Тръмп иска да успокои пазарите, той обяви първо в понеделник 5-дневна отсрочка за изпълнението на ултиматума си, а в четвъртък удължи отлагането с още 10 дни.

В същото време натискът у дома се увеличава. Проучванията на общественото мнение показват, че войната е изключително „непопулярна“ сред американците и макар движението МАГА на Тръмп до голяма степен да стои зад него, влиянието му върху политическия електорат може да отслабне, ако икономическото въздействие, включително високите цени на газа, се задържи.

Общият рейтинг на одобрение на Тръмп е паднал до 36%, което е най-ниското ниво от завръщането му в Белия дом, установи проучване на Ройтерс/Ипсос, завършено в понеделник.

ТЕЖКА ДИПЛОМАЦИЯ, УСЛОЖНЕНА ОТ УБИЙСТВАТА

Дипломатическият път засега не предлага лесни решения.

Планът от 15 точки, представен от Тръмп, е подобен на това, което Иран до голяма степен е отхвърлял в предвоенните преговори, и включва някои точки, които биха били трудни за прилагане. Изискванията варират от отмяна на ядрената програма на Иран и ограничаване на ракетния му арсенал до спиране на подкрепата за въоръжените прокси групировки и действително предаване на контрола над Ормузкия проток.

Иран нарече предложението на САЩ несправедливо и нереалистично.

Дипломатическите усилия бяха допълнително усложнени от убийството на някои ирански лидери при американско-израелските въздушни удари и тяхната замяна с още по-твърдолинейни техни наследници.

ИЗРАЕЛ СЪЩО Е ОБЕЗПОКОЕН

Междувременно израелските власти сигнализираха за своето безпокойство, че Тръмп може да направи отстъпки, които да им вържат ръцете за по-нататъшни удари срещу Иран.

Съюзниците на Вашингтон в Персийския залив също може да негодуват срещу едно прибързано оттегляне на САЩ от конфликта, като се има предвид, че могат да останат с ранен враждебен съсед.

ТРЪМП ДЪРЖИ СВЕТА В НАПРЕЖЕНИЕ

Американските съюзници в Персийския залив предупредиха Вашингтон да не разполага войски на място в Иран, заявявайки, че това може да накара Техеран да продължи да си отмъщава, вероятно на тяхната енергийна и гражданска инфраструктура, каза висш служител от Персийския залив, пожелал анонимност.

Засега Тръмп държи и света в напрежение, като в един момент прави изявления, насочени към успокояване на пазарите, а в следващия отправя заплахи, покачващи цените на енергията.

„Тръмп изпраща с противоречиви сигнали“, каза Лора Блуменфелд от Университета за съвременни международни изследвания „Джонс Хопкинс“ във Вашингтон. „Той самият е една машина на "военна мъгла", която изпраща съобщения до противниците си, за да ги държи извън равновесие“, казва Блуменфелд, цитирана от БТА.