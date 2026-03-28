Скръбна вест! Почина рекордьор на България, чието постижение е непокътнато 48 години

28 март 2026, 22:47 часа 449 прочитания 0 коментара
Скръбна вест за българската лека атлетика! На 78-годишна възраст от този свят си отиде Велко Велев – родният рекордьор в дисциплината мятане на диск. Прекрасният спортист почина на 18 март 2026-а. На 13 август 1978-а в Рига той постига забележителните 67.82 метра - резултат, който е ненадминат близо 48 години. Участва два пъти на олимпийски игри – Монреал 1976 и Москва 1980. Достига финали, като в Канада е 10-и, а в Съветския съюз е в осмицата.

Почина Велко Велев

Велко е роден в село Владая в непосредствена близост до София на 4 януари 1948-а година. Започва да усвоява техниката на диска при треньора Васил Попов, а в олимпийската 1972-а година превзема първите си рекорди. 

На европейски първенсва има пето място – Рим 1974 и четвърто в Прага 1978. Забележителни са класиранията му на балканските шампионати, където е шест пъти шампион в периода 1972-1985. Настоящият национален рекорд от 67.82 Велко Велев постига в Рига, Латвия (по това време Съветски съюз). Статистикът Александър Вангелов припомня, че Велко Велев има 144 състезания над 60 метра, а 11 от тях са с метраж над 65 метра.

Джем Юмеров
