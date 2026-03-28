Стахотен старт за българските грации! Стили Николова поведе, а Брезалиева е в Топ 3 на Световната купа пред родна публика

Българската грация Стилияна Николова поведе във временното класиране на многобоя при жените на Световната купа по художествена гимнастика в София. До този момент световната и европейски вицешампионка за миналата година изигра съчетанията си с топка и с обръч в първите два потока от състезателки. По-късно на сцената излязоха и останалите гимнастички, като украинката Таисия Онофрийчук се нареди на втората позиция, а другата българка Ева Брезалиева представи своите композиции много добре и зае третото място в класирането.

Класиране в Топ 3 за двете българки на Световната купа в София

В първата част от надпреварата Стилияна Николова представи отлично съчетанието си с топка и вдигна публиката в София на крака. Възпитаничката на Валентина Иванова получи най-висока точка от 29.850 точки (13.400 трудност, 8.250 артистичност, 8.200 изпълнение) за изпълнението си. На обръч българката също беше безапелационна и съдиите ѝ дадоха 29.600 (13.400, 8.250, 8.200). Така със сбор от 59.450 точки след първите два уреда Николова оглави класирането и си гарантира място на финалите на топка и на обръч, които ще се проведат в понеделник.

Гимнастичката, участваща под неутрален статут - Алина Харнаско от Беларус, се нареди втора след първия поток с 56.200 (29.000 на обръч и 27.200 на топка), а трета след потоци А и В бе Виола Села (Италия) с 55.250 (27.450 и 27.800). Малко по-късно на сцената излязоха грациите от поток С, сред които Ева Брезалиева и украинката Таисия Онофрийчук.

Първо Брезалиева представи съчетанието си с бухалки, за което получи най-висока оценка до момента - 29.500 точки. След това тя допусна малки грешки и представи по отличен начин и композицията си с лента, за която получи 27.000 точки. Така със сбор от 56.500 българката се нареди на третата позиция във временното класиране. Второто място зае Онофрийчук с обща оценка от 58.450 за двете ѝ изпълнения. В неделния ден гимнастичките ще представят останалите си две съчетания, за да разпределят медали в многобоя. В понеделник пък ще се състочт финалите на отделните уреди.

По-късно пред родна публика своето съчетание с пет топки ще представи българският ансамбъл. Момичетата на Весела Димитрова ще са в променен състав, а именно София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова. Надпреварата започва в 19:25 часа, а родните грации са със стартов номер 2.

