Лайфстайл:

Стахотен старт за българските грации! Стили Николова поведе, а Брезалиева е в Топ 3 на Световната купа пред родна публика

28 март 2026, 16:59 часа 124 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Българската грация Стилияна Николова поведе във временното класиране на многобоя при жените на Световната купа по художествена гимнастика в София. До този момент световната и европейски вицешампионка за миналата година изигра съчетанията си с топка и с обръч в първите два потока от състезателки. По-късно на сцената излязоха и останалите гимнастички, като украинката Таисия Онофрийчук се нареди на втората позиция, а другата българка Ева Брезалиева представи своите композиции много добре и зае третото място в класирането.

Класиране в Топ 3 за двете българки на Световната купа в София

В първата част от надпреварата Стилияна Николова представи отлично съчетанието си с топка и вдигна публиката в София на крака. Възпитаничката на Валентина Иванова получи най-висока точка от 29.850 точки (13.400 трудност, 8.250 артистичност, 8.200 изпълнение) за изпълнението си. На обръч българката също беше безапелационна и съдиите ѝ дадоха 29.600 (13.400, 8.250, 8.200). Така със сбор от 59.450 точки след първите два уреда Николова оглави класирането и си гарантира място на финалите на топка и на обръч, които ще се проведат в понеделник.

Гимнастичката, участваща под неутрален статут - Алина Харнаско от Беларус, се нареди втора след първия поток с 56.200 (29.000 на обръч и 27.200 на топка), а трета след потоци А и В бе Виола Села (Италия) с 55.250 (27.450 и 27.800). Малко по-късно на сцената излязоха грациите от поток С, сред които Ева Брезалиева и украинката Таисия Онофрийчук.

Първо Брезалиева представи съчетанието си с бухалки, за което получи най-висока оценка до момента - 29.500 точки. След това тя допусна малки грешки и представи по отличен начин и композицията си с лента, за която получи 27.000 точки. Така със сбор от 56.500 българката се нареди на третата позиция във временното класиране. Второто място зае Онофрийчук с обща оценка от 58.450 за двете ѝ изпълнения. В неделния ден гимнастичките ще представят останалите си две съчетания, за да разпределят медали в многобоя. В понеделник пък ще се състочт финалите на отделните уреди. 

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

По-късно пред родна публика своето съчетание с пет топки ще представи българският ансамбъл. Момичетата на Весела Димитрова ще са в променен състав, а именно София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова. Надпреварата започва в 19:25 часа, а родните грации са със стартов номер 2.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Художествена гимнастика Световна купа по художествена гимнастика Ева Брезалиева Стилияна Николова
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес