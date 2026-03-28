5 етапа в новите войни: Тръмп е в точка 3 и върви уверено по стъпките на Путин

28 март 2026, 17:30 часа
В съвременния свят старите модели на сдържане вече са неактуални, а новият тип войни се развиват често по един по-особен сценарий, който не бе типичен за войните от предишните столетия. С този сценарий, за свое голямо учудване, се сблъска първи Владимир Путин, тръгнал да води 3-дневна война срещу Украйна, където очакваше да го приемат с рози и да мине като на парад в Киев и където затъна в дотук 4-годишна война, чийто край и не се вижда. Президентът на САЩ Доналд Тръмп уверено тръгна по неговите стъпки и до момента отметна първите два етапа от сценария като сега се намира на стадий 3 от своята епопея.

Но нека да видим кои са тези 5 етапа? Според Олексий Кущ, украински икономически експерт и финансов анализатор, част от мозъчния тръст "Единна Украйна" и бивш президентски съветник, етапите на съвременните войни са следните:

  • Империята започва, както тя си мисли, светкавичен блицкриг - да кажем за "3 дни";
  • Много скоро се налага империята да си признае, че този план е бил напълно погрешен - планираният блицкриг не се случва;
  • Следват нещо като преговори - един условен "Истанбул" (по аналогия с преговорите в Инстанбул между Украйна и Русия от март 2022 г., на които впоследствие Русия се позоваваше постоянно - какво тогава щяла да постигне, пък не постигнала, как имало почти договорено споразумение и Украйна се била съгласила, пък после под натиск се отказала);
  • Войната се превръща във война на изтощение;
  • Преминава се към продължителна фаза на война или временно замразяване.

В настоящия момент Тръмп се намира в точка 3, смята Олексий Кущ. Тръмп неспирно уверява, че преговорите са в ход и Иран дори "го умолява" да преговарят. Иран обаче отрича да има преговори и атаките си продължават.

Още: Сериозни съмнения в капацитета и уменията на Тръмп. Техеран постига целите си

Следващият етап, в който войната ще навлезе, съответно ще бъде или временно замразяване, или война на изтощение, за която империята не е готова и не желае да приеме.

Това е новият тип война, с който се сблъскват днешните империи и налагащите се нови правила на световен ред.

А факторът, който спомага за това, са иновациите в технологиите за водене на война - именно това е ключов момент, който нарушава предвидимия ход на събитията в световната история.

Именно във войната в Украйна бе показано нагледно как по-слабите държави днес могат да възпират по-мощните противници, създавайки продължителни дългосрочни конфликти с несигурни резултати. Тази война показа, че за 4 години нито Украйна бе победена, въпреки че руският агресор изправи срещу нея армия с много по-голяма численост, несравнено по-голяма военна мощ и по-мощна икономика, нито Русия бе победена, въпреки наложените санкции, ограниченията на цените на петрола и замразяването на резервите на Руската централна банка. Припомнете си в този материал: Парадоксът на 2026: Защо Русия не може да победи и как Украйна промени правилата на войната

Елена Страхилова
