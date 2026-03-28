Люис Хамилтън с остър коментар към Макс Верстапен в навечерието на Гран При на Япония

След кратка едноседмична пауза пилотите от Формула 1 пристигнаха в Япония за третото състезание от сезона този уикенд. Това ще бъде трети старт след въвеждането на новите правила, чиято цел е да подобрят качеството и конкурентоспособността в спорта за всички отбори. Въпреки това, от началото на кампанията в Мелбърн, може да се каже, че реакцията на повечето пилоти към промените е предимно негативна, като четирикратният шампион Макс Верстапен най-открито изразява недоволството си.

Люис Хамилтън коментира проблемите на Верстапен и Ред Бул

Още преди началото на сезона нидерландецът заяви, че това не е Формула 1, а "Формула Е на стероиди". От първото състезание той изразява недоволството си от необходимостта да управлява батерията си, за да извлече максимална полза от използването на усилването на мощността. Не стига, че промените никак не допадат на Верстапен, а и колата на Ред Бул не е конкурентноспособна и преживяването от началото на сезона за 28-годишния пилот спокойно може да се определи за "кошмар".

След като катастрофира в първата част на квалификацията на Гран При на Австралия, Верстапен трябваше да стартира от последната позиция. Той все пак завърши шести, но ясно се видя, че няма скорост да се бори за по-предните места. В Китай той преживя още две трудни квалификации, не успя да влезе в зоната на точките в спринта и бе принуден да се оттегли от основната надпревара заради проблем. Стартът на уикенда в Япония не вещае нищо добро за четирикратния шампион, след като не успя да премине през втората част от квалификацията и ще започне от 11-а позиция в неделя.

Ето какво каза Хамилтън за критиките на Верстапен:

Но неговият дългогодишен съперник Люис Хамилтън отвърна на твърденията му, като намекна, че критиките му се дължат просто на факта, че Ред Бул не разполага с кола, която да се бори за титлата тази година: "Естествено, когато имаш добър болид и си конкурентоспособен, е хубаво да си начело. Макс имаше това през последните 4-5 години. За него всичко вървеше доста гладко." Това заяви пилотът на Ферари преди състезанието в Сузука и допълни, че много пилоти не са доволни от настоящите правила. Той обаче се наслаждава на карането, тъй като болидите са по-леки и маневрени.

Верстапен далеч не е единственият пилот, който тази година изрази недоволство от правилата. Настоящият световен шампион Ландо Норис и двукратният шампион Фернандо Алонсо също споделиха своите критики. Но, подобно на Хамилтън, шефът на Мерцедес Тото Волф вече намекна, че критиките на Верстапен може би се дължат на работата на Ред Бул. Междувременно Кими Антонели от Мерцедес спечели втора поредна полпозиция и ще стартира редом до съотборника си Джордж Ръсел в Гран При на Япония.