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Превързан Семен Новиков донесе злато на България от Световното първенство по борба

27 октомври 2026, 16:04 часа 248 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Превързан Семен Новиков донесе злато на България от Световното първенство по борба

Семен Новиков стигна до финала на Световното първенство по борба в Астана в категория до 87 кг. По пътя си той преодоля Латана Сопа от Американска Самоа с туш, Ислам Абасов (Азербайджан) след голяма драма, бившият световен шампион Лаша Гобадзе и Мухамадкодир Расулов (Узбекистан) в кървав двубой. Така той излезе на финала срещу Алиреза Мохмадипиани от Иран с превързана глава. Там той спечели с 4:0 и завоюва световната титла.

Семен Новиков започна колебливо, но се окопити

Семен Новиков започна колебливо първата част с предупреждения за пасивност. Но след това стана по-активният борец на тепиха и така неговият съперник започна да получава предупрежденията. Именно така Новиков взе първата си точка. До края на първата част Мохмадипиан не успя да върне точка и Семен Новиков се оттегли на почивка с един пункт аванс. В самото начало на втората част българинът спечели и втора точка, като изнесе съперника си от тепиха.

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Семен Новиков

Семен Новиков спечели световната титла

Последваха над две минути тежка борба между Семен Новиков и Алиреза Мохмадипиани. Иранецът опитваше да изблъска българина от тепиха, но не успя. В самия край на срещата Мохмадипиани беше близо до това да вземе първи точки и да изкара Новиков извън тепиха, но българинът отговори добре и спечели още 2 точки. Така той спечели световната титла с 4:0 и донесе златото на България.

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борба Световно първенство по борба Семен Новиков
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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