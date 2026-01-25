Даниел Митов за Съвета за мир: По-добре е да си на масата, отколкото част от менюто

"САЩ са наш основен геополитически съюзник и не можем да бягаме от инициативи, които те са предприели. Това коментира пред БНР министърът на вътрешните работи в оставка и заместник-председател на ГЕРБ Даниел Митов относно присъединяването на България към Съвета за мир под патронажа на Съединените американски щати (САЩ).

Митов коментира, че решението да бъде подписан документът е взето легитимно с мандат на Министерски съвет, като подлежи на ратификация от парламента. „Когато се формира подобна сериозна геополитическа инициатива под американско лидерство по-добре е да си на масата, отколкото част от менюто“, каза Митов.

Според него да не се включиш в такъв момент е по скоро самоизключване, отколкото заемане на неутрална позиция. Той добави, че България сега е част от нещо, което ще се развива в бъдеще. "Рано е, като политици, да коментираме нещо, което не съществува", каза Даниел Митов за политическия проект на Румен Радев. Той отбеляза, че към момента единствено се знае, че Румен Радев вече не е президент и няма как да знаем дали той ще прави партия или ще оглави коалиция, каква програма и дневен ред за обществото ще има.

За закриването на КПК

Относно закриването на Комисията за противодействие на корупцията, прието засега на първо четене в парламента, Митов посочи, че МВР и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ имат готовност за структуриране на подобен отдел. Той обаче отбеляза, че има проблем с физическото настаняване на служителите на комисията, чиято дейност се предвижда да премине към ГДБОП.

За работата на МВР през 2025 г. Даниел Митов отчете в пъти повече задържан кокаин, канабис и фентанил в сравнение с предходни години, както и 70% по-малко миграционен натиск. Той акцентира и на пътната безопасност като каза, че мерките вече дават резултат, но е необходимо време. Митов каза, че през м.г. има 20% увеличение на трафика през България, както и 40% ръст на тежкотоварния трафик, а загиналите са 22 по-малко в сравнение с 2024 г.