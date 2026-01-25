"Станче, ще ти разгонят фамилията": "Заплашиха" Станка Златева със саморазправа след скандала в Сливен

Скандалът, състоял се на Държавното първенство по борба в Сливен предизвика някои интересни коментари. Както е известно, състезателят на ЦСКА Иво Илиев изпусна нервите си след загубата във финала в категория до 72 кг в класическия стил от Димитър Георгиев (Ботев Враца) и изрита съдийската маса. Това разгневи една от съдийките Елина Васева, която секунди по-късно отправи юмрук в лицето на Илиев. На свой ред тя пък беше дърпана и скубана от майката на бореца - Севда Илиева.

Заплашиха Станка Златева със саморазправа

Конфликтът допълнително разпали враждата между състезателите от клуб ЦСКА и ръководството на Българската федерация по борба, ръководена от Станка Златева. След състезанието тя косвено атакува собственика на клуба Гриша Ганчев, с когото има лична "война". Легендарната ни състезателка заяви пред bTV: "Такава простотия няма - да скочиш на жена, да ритнеш масата, да я удариш... Но явно така ги възпитават треньорите в ЦСКА!"

Майката на Иво Илиев "заплаши" Станка Златева

Малко след това майката на Иво Илиев - Севда, направи отправи интересно послание към Златева, което остана незабелязано от медиите. Тя заплаши Златева със саморазправа и заяви, че откакто тя е начело на родната централа, борците на ЦСКА неведнъж са били ощетявани. В пост в личния си профил във Фейсбук Илиев написа:

"Станке, направи тези неща с манипулациите и нарочно предизвикваш, та да кажеш: "Вижте ЦСКА", но наистина самата ти ще предизвикаш трагедия – повярвай, че ще стане. А не задкулисно да мислиш само как да правиш нещата. Направи го още веднъж и ще получиш каквото търсиш. Не си майка и не знаеш една майка докъде може да стигне, и не ме плаши нищо - повярвай!", написа Илиев в профила си във Фейсбук. "Децата ми са спортисти от години, никога не е имало такива разпри. Ама откакто е Станка, понеже кара "честно", често стават разпри заради манипулации и работа срещу ЦСКА. Слагат неграмотна съдийка само че е любовница на някой си. Колко деца реже тая неграмотница. Станче, царството ти е още малко и знай, че после ще ти разгонят фамилията."

Ситуацията бе коментирана и треньора на класиците в ЦСКА и бивш национален селекционер, освободен именно от Златева, Сослан Фарниев. Според него тази случка е срамна за спорта и не бива да се съдят като врагове.