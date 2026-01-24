Сянка над легендата: Започна най-дългият спринт на Ивет Лалова

Спортният свят в България осъмна с новина, която малцина са очаквали. Ивет Лалова-Колио, символ на професионализъм и „чист“ спорт, е сред седемте атлети, чиито проби от Олимпиадата в Рио през 2016 г. са дали положителен резултат при повторен анализ. В пробата на българката е открит остарин – селективен модулатор на андрогенните рецептори, забранен от Световната антидопингова агенция (WADA) още през 2008 г.

Технологичният напредък срещу миналото

Причината случаят да изплува едва сега е практиката на Международния олимпийски комитет (МОК) да замразява пробите за срок от 10 години. Антидопинг офицерът д-р Здравко Тарълов обяснява, че с развитието на науката става възможно засичането на субстанции, които при първоначалното тестване през 2016 г. са били под прага на детекция. „Голяма част от пробите се тестват отново, когато се открие по-съвършен метод. Това е надпревара във времето,“ пояснява той.

Защитната теза: Капанът на хранителните добавки

Според д-р Стефан Стругаров, главен лекар на българската делегация в Рио, най-вероятното обяснение е „замърсена хранителна добавка“. Остаринът често се среща като недекларирана съставка в продукти за спортисти. Лекарят обаче предупреждава, че защитата 10 години по-късно е „мисия почти невъзможна“.

„За да докажеш невинност чрез замърсена добавка, трябва да предоставиш оригиналната опаковка от същата серия за анализ. Представете си колко е реалистично някой да пази отворена кутия отпреди десет години,“ коментира с горчивина д-р Стругаров.

Институционална подкрепа

Въпреки тежките обвинения, държавата и федерацията застанаха твърдо зад Ивет Лалова. Министърът на младежта и спорта Иван Пешев публикува емоционална позиция във Фейсбук, в която подчерта безупречната репутация на атлетката.

„Ивет е символ на честна игра и доказан професионализъм. Категорично заставам зад нейното право на справедлив и прозрачен процес. Българският спорт дължи уважение на своите шампиони,“ заяви министър Пешев.

Президентът на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) Георги Павлов също призова за търпение и напомни за презумпцията за невинност, докато не приключат всички процедури.

Какво следва?

Ивет Лалова, която вече е прекратила активната си състезателна кариера, е официално уведомена за резултата. Предстои тя и екипът ѝ да решат дали да поискат отваряне на „Б-пробата“.

Ако Б-пробата е отрицателна: Случаят се прекратява незабавно.

Ако Б-пробата потвърди наличието на остарин: Атлетката ще трябва да представи своята защитна теза пред международните органи.

Спортният журналист Иван Чешанков поясни пред NOVA, че дори наказанието да е минимално (около 6 месеца), последствията ще бъдат най-вече репутационни. „Тя беше осма на 200 метра в Рио. Ако бъде наказана, този резултат ще бъде заличен. Това е петно върху една изключителна кариера,“ коментира той.

Исторически контекст

Случаят с Рио 2016 далеч не е прецедент. При повторното тестване на проби от Пекин 2008 бяха открити над 1000 нови нарушения, а от Лондон 2012 – 73. Към момента положителните проби от Рио след повторен анализ са достигнали 10, надминавайки броя на тези, установени по време на самите игри (8).

За Ивет Лалова, която 12 години след първите си олимпийски финали в Атина успя отново да бъде сред най-добрите в света, започва най-дългият спринт – този за изчистване на името ѝ в аналите на спортната история.

ОЩЕ: Ивет Лалова с позиция след допинг скандала - никога не е приемала съзнателно забранени вещества