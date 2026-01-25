Бившият спортен министър, отговарял за Игрите в Рио 2016, защити Ивет Лалова след допинг скандала

Преди дни българският спорт бе разтърсен от новината, че най-успешната ни състезателка в спринта Ивет Лалова е уличена в употребата на допинг. Родната атлетка е тествала положително за забраненото вещество - остарин глюкоронид, при повторния анализ на пробите ѝ от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 година, където завърши 8-а в спринта на 200 метра. Освен на българката, Международната агенция за контрол (ITA) обяви още 6 положителни резултата.

Бившият министър на спорта защити Ивет Лалова

Часове след новината от агенцията KEY Academy, която представлява Ивет Лалова, излязоха с позиция от нейно име. В нея се посочва, че спринтьорката никога не е приемала съзнателно забранени вещества, като тепърва предстоят още процедурни стъпки, които да изяснят дали е нарушила антидопинговите правила. В информацията се посочи още, че е започнала процедура и няма окончателно решение дали Лалова е уличена с допинг, или не. През последните дни редица фигури от родната атлетика подкрепиха състезателката. Сега и бившият спортен министър, който оглавяваше спортното министерство по време на Игрите в Рио, Красен Кралев коментира случая.

"Пробата на Ивет Лалова е чиста"

Кралев сподели мнението си по време на интервю пред "България Днес". Той категорично се застъпи за родната състезателка и обясни защо пробата ѝ би излязла положителна: "Пробата на Ивет Лалова, взета по време на Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 г., е чиста. Ивет се състезава по правилата и нейното име не може да бъде опетнено. Най-вероятно тестовете са правени с ново поколение машини, които са много по-чувствителни. Допинг правилата не могат да се прилагат избирателно за отделни състезатели. Ако ще се правят нови допинг тестове за стари състезания, нека пробите на всички бъдат отворени. И да видим тогава дали няма да се пренаредят много от класиранията. Спрямо всички спортисти трябва да бъдат прилагани едни и същи правила."

Мнозина се зачудиха защо пробите се анализират отново 10 години по-късно. Причината случаят да се разисква сега е практиката на Международния олимпийски комитет (МОК) да замразява пробите за срок от 10 години. Антидопинг офицерът д-р Здравко Тарълов обясни, че с развитието на науката сега е възможно да се засекат субстанции, за които през 2016 година са нямали нужните технологии. Така голяма част от пробите се тестват отново, когато се открие по-съвършен метод.

