Слушалките: Социална изолация или необходимо уединение?

Слушалките - безжични или обемни, цветни или по-скромен модел вече са неотменна част от живота и аксесоарите на жени, мъже и деца. Тяхната основна функция е да слушаме музика или подкасти по всяко време на денонощието и навсякъде, но това не изчерпва функцията им. Слушалките не само възпроизвеждат музика, но и ни помагат да избягаме от външните фактори на заобикалящата ни среда. Според проучване на музикалната услуга Sol Republic, 45% от всички анкетирани носят слушалки, за да избегнат взаимодействие с другите.

Как да използваме правилно слушалките, за да не навредим на здравето си

Социална тревожност

Данните от същото проучване показват, че това явление е по-често срещано сред жените, отколкото сред мъжете: 49% срещу 40%. Може да се предположи, че по този начин жените се дистанцират не само от промоутъри, изгубени минувачи и случайни познанства, но и от постоянни опити за създаване на връзка. И е трудно да ги съдим за това проявление на социална тревожност. Според концепцията за звуков пейзаж (термин, въведен от канадския композитор, писател и еколог Реймънд Шефер), околните звуци емоционално насищат града и ако не ги чуем, не усещаме чувствата на другите.

Но в днешния информационен потоп ние вече сме пренаситени с емоциите, впечатленията и гласовете на другите хора. Градската гъстота на населението непрекъснато се увеличава и да бъдеш сам със себе си и мислите си буквално изглежда като лукс за съвременния жител на града. В тази ситуация слушалките действат като социален аксесоар, който съобщава на другите: „Искам да бъда сам. Не съм готов за социално взаимодействие.“

Без звук

Между другото, много хора носят слушалки с изключен звук – просто за да бъдат оставени на мира. Според психолозите, ако използването на слушалки не пречи на работата, ученето или личните ви взаимоотношения, няма от какво да се тревожите. Това е съвременният еквивалент на вестника, в който хората са се „крили“ в градския транспорт – инстинктивно желание да се създаде буферна зона.

Но как можете да различите здравословната нужда от уединение от началото на социалната фобия? Според експертите, ако след час уединение, включително със слушалки, се чувствате отпочинали, заредени с енергия и готови за социализация, това е ефективна стратегия. Ако обаче избягването на хора ви кара да губите приятели, да пропускате важни срещи, а мисълта за светски разговори предизвиква паника или силен стрес, това е сериозен знак да потърсите професионална помощ. Опасността е в това, че хората с повишена тревожност трябва да бъдат особено внимателни, тъй като слушалките могат да се трансформират от „щит“ в „стена“, като напълно ги изолират от света и изострят проблема.

Влияние върху психиката

Слуховите впечатления започват да ни оформят още преди раждането. Плодът в утробата на майката започва да чува звуци около 20-та седмица от бременността и всичко, което чува му влияе. Бебето усеща кога майката крещи или е стресирана и разпознава това чрез сърдечния ѝ ритъм, който се променя в зависимост от нейното състояние. Още в утробата бебето се научава да разпознава кои звуци го успокояват и кои предизвикват тревожност. По този начин излагането на звуци ни съпътства от най-ранните етапи от живота и оформя отношението ни към звуците и тяхното възприятие.

Според Ернст Хладни, който е изследвал ефектите на звука върху твърдите тела, ако слушаме нещо със слушалки всеки ден, това определено се отразява на психиката и цялостното ни благополучие. Цялата информация, която постъпва в нас, е като храна, само че психическа. По този начин всичко, което слушаме и чуваме оформя емоционалното и физическото ни състояние.

Слушалките могат да окажат значително влияние върху човешката психика, смятат учени от Калифорнийския университет, публикували данните от свое изследване в сп. „Организационно поведение и човешки процеси на вземане на решения“. „Слушалките произвеждат феномен, наречен локализация на главата, който кара говорещия да звучи така, сякаш е вътре в главата ви“, обясни професор Амир, един от авторите на изследването.

Установено е, че слушалките могат да влияят на преценките на хората и дори да променят поведението им. Например, хората, които слушат музика със слушалки, започват да обръщат повече внимание на думите на другите и стават по-възприемчиви.

Опасност за здравето

Прекомерното използване на слушалки може да бъде опасно за здравето, както са физическото, така и да е сигнал за психически проблем. Някои УНГ специалисти определят масовата използване на слушалки като бедствие, тъй като при този начин на слушане на музика вътрешното ухо няма адекватна защита от електрически сигнали. При това увреждането може да не се прояви веднага, а да се натрупа с течение на времето. Освен това слушалките често пренасят инфекции и гъбични заболявания, затова трябва често да се третират дезинфектанти и да се избират по-големи модели, които не влизат в контакт с вътрешното ухо.

Продължителната употреба на слушалки нарушава централната нервна система, което води до главоболие, безсъние, загуба на паметта, раздразнителност и разсеяност, категорични са експертите. Според тях е важно слушалките да не се използват повече от 3-4 часа на ден, да се поддържа силата на звука под 60% и да се потърси консултация с УНГ специалист, ако се появят неприятни симптоми.

И за психиката

Носенето на слушалки, независимо дали слушаме музика или оказва своето влияние и върху качеството на общуване и отношенията ни с околните - близки, роднини и колеги. Прекомерната им употреба може да доведе влошаване на взаимоотношенията, когато човек, затваряйки се в собствения си малък свят започне да губи приятели и става асоциален.

Защо някои хора се крият от света зад слушалките си? Често това може да е следствие от детството, когато родителите да не са обръщали достатъчно внимание на развитието на детето и да не са поддържали здравословна звукова среда:

Мама и татко са се карали у дома, използвайки нецензурни думи.

Имало е постоянни шумове и дразнещи звуци, които са нарушавали тишината и са пречили на концентрацията.

Детето е било унижавано с отрицателни послания от рода на: "Нищо няма да стане от теб!"

Във всички тези случаи те изпитват силна болка и се опитват да се изолират от източника на болезненото въздействие. Друга причина е склонността да се живее в свой собствения свят, когато външния го дразни, по този начин, с помощта на слушалките човек се опитва да се изолира от него.

Колкото по-голямо е вътрешното страдание, толкова по-тежка и по-силна е музиката, а слушалките се превръщат в средство за блокиране на чужди думи и болезнените им значения, които да достигнат до ухото. Веднъж преживял състояние, в което източникът на болка е невидим, човек се опитва да остане в това състояние възможно най-дълго. Той си затваря ушите и оглушителната музика „разрушава“ външната реалност. Но блокирането на болката с помощта на слушане на музика със слушалки блокира и осъзнаването, пътя си навън, а понякога и удоволствието от откриването на смисъл.

Не на последно място: употребата на слушалки навън често води и до редица инциденти, например при пресичане на улицата. Те могат да попречат на човек да чуе важни предупредителни сигнали, както в открита среда, така и у дома.

Снимки: iStock/Pixabay