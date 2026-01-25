Надеждата от Радев е балон: Сачева пита с бейби бумърите ли ще атакува президентът

"Девет години Румен Радев прави предизборна кампания от президентството и все още не се знае какво ще има той. Нещото, което не знаем дали е партия, има членове и симпатизанти. Надеждата от Румен Радев е просто един балон". Това заяви депутатът и зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред БНТ. Още: Политическият трус „Радев“: Какво следва след голямото напускане?

Какво оставя Радев в президентството?

Снимка: БГНЕС

Още: Румен Радев ще разбърка картите на цялото партийно представителство

Тя запита още какво оставя Румен Радев в президентството. "Ако Gen Z поколението докара бейби бумърите на Радев няма да постигнем това, за което мечтаем и сме бленували на предсрочните парламентарни избори. Въпросът е какво реално може да се случи затова кои са хората, които имат готови екипи и програми", коментира Деница Сачева.

Според нея гражданите няма да дадат абсолютно мнозинство на никого. Не може да има еднолично управление вече, а хората трябва да започнат да работят заедно, добави Сачева.

Тя подчерта още, че ГЕРБ-СДС нямат отношение и претенции кога ще се проведат предсрочните парламентарни избори.

Деница Сачева заяви още, че ГЕРБ ще подкрепят промените в Изборния кодекс, които се предлагат от "Има такъв народ" - за машините тип скенери. Така тя по този начин защити любимите на лидера на ИТН Слави Трифонов и Делян Пеевски, лидер на ДПС-Ново начало машини тип скенери.

"Това е поет наш ангажимент от ИТН", каза Сачева, като не уточни все пак как ще гласуваме на предсрочните парламентарни избори. Предстои да обсъдим каква ще е съдбата на Изборния кодекс, но е по-вероятно да остане сегашният вариант на гласуване - с машини и с хартия, каза още Сачева.

Още: Радев е абсолютната алтернатива на безгръбначността, на сглобката, на корупцията