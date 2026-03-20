Световна титла за Магучих, но отново остана далеч от световния ѝ рекорд

Украинката Ярослава Магучих, която отне световния рекорд на Стефка Костадинова в скока на височина, постигайки 210 см през 2024 г., спечели титлата на Световното първенство по лека атлетика в зала в полския град Торун, Полша, като постигна сравнително скромните за нейните стандарти 201 см. Така тя спечели за втори път титлата в зала, след като направи това и преди четири години в сръбската столица Белград.

Ярослава Магучих скочи 201 см

Четири лекоатлетки се движеха без грешка до 199 см, като освен Магучих, това бяха световната шампионка Никола Олислагърс от Австралия, Ангелина Топич от Сърбия, която е бронзова медалитска от първенството на планетата, и другата украинка Юлия Левченко. Единствено Ярослава Магучих преодоля височината от 201 см чисто от първи опит, което и гарантира и златото в дисциплината.

Магучих не успя да подобри рекорда си

Украинката не успя да повтори най-доброто си постижение за 2026 година, което е 203 см. След като си осигури титлата, олимпийската шампионка от Париж направи неуспешен опит на 206 см. Никола Олислагърс, Ангелина Топич и Юлия Левченко направиха по три неуспешни опита на тази височина, но се задоволиха с три сребърни медала, тъй като имат еднакви постижения.

Двама български лекоатлети също започнаха участието си на Световното първенство. Христо Илиев и Никола Караманолов се състезаваха в късия спринт на 60 метра, като и двамата не успяха да се класират на полуфиналите.

