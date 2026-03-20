Христо Илиев и Никола Караманолов се представиха силно на Световното в зала, но не се класираха на 1/2-финал

20 март 2026, 12:00 часа 558 прочитания 0 коментара
Христо Илиев и Никола Караманолов започнаха участието си на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун, Полша. Те се състезават в спринта на 60 метра, като това е първият път от 1987 г. насам, в който България има представители в късия спринт. Илиев прави страхотен сезон, като направи три поправки на националния рекорд в рамките на 20 дни и го свали до 6.51 секунди. Никола Манолов се състезава във втората серия, като завърши 4-ти с време от 6.66 секунди, което не бе достатъчно за полуфинал. Христо Илиев бяга в щестата серия, като стигна до 5-то място с време от 6.63 секунди. Той също не се класира на полуфиналите.

Никола Караманолов остана 4-ти с време от 6.66 секунди

Целта пред Никола Караманолов беше полуфинал и време под 6.58 секунди, колкото беше и старият национален рекорд. Той излезе на пистата първи от двамата български лекоатлети. Караманолов се състезава във втората от седем серии. В нея на старта застана и един от най-добрите състезатели в света в момента - Трейвън Бромел. Българинът започна в 6-ти коридор. Именно американецът взе първото място с 6.52 секунди. Никола Караманолов завърши 4-ти с резултат от 6.66 секунди. Това го оставя извън полуфиналите.

Христо Илиев и Никола Караманолов

Христо Илиев завърши с 6.63 и остана 5-ти

Целта пред Христо Илиев беше достигане на финала и време под 6.50 секунди. Той се състезава в 6-тата серия, която беше една от най-конкурентните. Джеремая Азу, който е водач в европейската ранглиста, а също така европейски и световен шампион в зала от 2025 г., също поадна в нея. Илиев се състезава в 5 коридор. Първи стана именно Азу с резултат от 6.54. Христо Илиев остана 5-ти с 6.63. Той също ще пропусне полуфиналите.

Николай Илиев Отговорен редактор
