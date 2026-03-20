20 март 2026, 14:59 часа 669 прочитания 0 коментара
Карлос Насар: „Съжалявам, Стефан Ботев и Пламен Братойчев не милеят за спорта“

Карлос Насар вече за втора поредна година стана спортист №1 на България. Освен че носи много успехи на родината ни във вдигането на тежести, той изразява активно мнението си за проблемите в Българската федерация по вдигане на тежести. Там Асен Златев спечели изборите за нов председател, но поради жалба, подадена срещу него от Пламен Братойчев, той не може да влезе в длъжност. Вече бившият председател на БФВТ Стефан Ботев също не е освободил поста.

Карлос Насар: "Стефан Ботев и Пламен Братойчев трябва да освободят федерацията"

Карлос Насар даде интервю пред колегите от „Sportal“. На въпроса дали знае каква е ситуацията в БФВТ и какво се случва с жалбата, той отговори: „Нямам представа. Аз вече нямам какво да кажа по този въпрос. Всичко, което имах да кажа, съм го казвал неведнъж. За съжаление Стефан Ботев и Пламен Братойчев, за да могат хората да ги запомнят с добро, трябва да освободят федерацията от своите ръце.

Карлос Насар и Илияна Йотова

"Съжалявам, че са толкова големи спортисти, а всъщност не милеят за спорта"

Те възпрепятстват българското вдигане на тежести, а отделно от това са изхарчени едни пари, за които няма отчетност. За това мога само да изразя голямо съжаление. Съжалявам, че са толкова големи спортисти, а всъщност не милеят за спорта така, както всички треньори, клубове и състезатели. А всички ние се мъчим да продължаваме традициите във вдигането на тежести, за да може България да се радва на успехите и да показва на света колко силни и здрави българи има“.

Николай Илиев Отговорен редактор
вдигане на тежести Карлос Насар БФВТ Стефан Ботев
