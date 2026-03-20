След жалба на ЦСКА: Комисията за защита от дискриминация привика Станка Златева

Президентът на родната федерация по борба - Станка Златева, е привикана от Комисията за защита от дискриминация. Тя ще трябва да дава обяснения за свои думи, които датират още преди да оглави централата. Бившата състезателка ще говори и за действията си, откакто е ръководител на федерацията.

Заседанието е насрочено за 23 март

Заседанието, насрочено за 23 март (понеделник) от 14:00 ч., е по жалба от ЦСКА. Дълго време натурализирани борци на „армейския“ клуб не бяха допускани от федерацията по международни турнири. Част от тях все пак участваха на европейското първенство (U23) тази година. Именно Алан Дзабиев спечели единствения медал за България - бронз в кат. до 130 кг на класическия стил.

Образувано е производство. На заседанието ще присъстват петима членове на Комисията, но ще има и представители на ЦСКА.

Междувременно 50 клуба настояват за смяна на Златева като президент на федерацията. В сряда те внесоха подписка с искане за ново изборно събрание. На 4 март бе организиран протест срещу управлението на настоящето ръководство.

