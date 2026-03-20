Карлос Насар обяви целта за Европейското: ще атакува още един рекорд

Карлос Насар, който натрупа безброй успехи и рекорди във вдигането на тежести за България, обяви целта си за Европейското първенство в Батуми през април. Спортист №1 на България за последните две години даде интервю пред колегите от „Sportal“, в което обяви, че ще атакува световния рекорд в изхвърлянето в категория со 94 килограма. На Световното през 2025 г. той загуби именно в това движение от иранеца Алиреза Моеини. Рекордът е именно негов – 182 кг, но Насар заяви желанието си да му г отнеме.

Карлос Насар: „Сега на Европейското първенство ще направя всичко възможно“

Ето какво каза Карлос Насар: „Със сигурност смятам да атакувам световния рекорд в изхвърлянето. Знаем, че иранецът ме победи на изхвърляне на Световното първенство в Норвегия и смятам да не му давам това удоволствие дълго време – да държи световния рекорд. Така че сега на Европейското първенство ще направя всичко възможно да го подобря и да му извадя всички мисли, че е победил в моята категория.

„Никой не е за подценяване“

Те бяха доста разочаровани след изтласкването. След изхвърлянето бяха радостни, но в края на световното първенство във Фьорде бяха доста разочаровани. Европейското е една идея по-лесно, защото основните ми конкуренти са извън Европа. Но със сигурност никой не е за подценяване. Всеки работи върху подобряване на резултатите си и винаги може да очакваме неочакваното“.

