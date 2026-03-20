Правителството на Гюров:

Карлос Насар обяви целта за Европейското: ще атакува още един рекорд

20 март 2026, 12:35 часа 427 прочитания 0 коментара
Карлос Насар, който натрупа безброй успехи и рекорди във вдигането на тежести за България, обяви целта си за Европейското първенство в Батуми през април. Спортист №1 на България за последните две години даде интервю пред колегите от „Sportal“, в което обяви, че ще атакува световния рекорд в изхвърлянето в категория со 94 килограма. На Световното през 2025 г. той загуби именно в това движение от иранеца Алиреза Моеини. Рекордът е именно негов – 182 кг, но Насар заяви желанието си да му г отнеме.

Карлос Насар: „Сега на Европейското първенство ще направя всичко възможно“

Ето какво каза Карлос Насар: „Със сигурност смятам да атакувам световния рекорд в изхвърлянето. Знаем, че иранецът ме победи на изхвърляне на Световното първенство в Норвегия и смятам да не му давам това удоволствие дълго време – да държи световния рекорд. Така че сега на Европейското първенство ще направя всичко възможно да го подобря и да му извадя всички мисли, че е победил в моята категория.

Още: Карлос Насар: Ще преглътна егото си! Бих пропуснал Олимпийските игри 2028, но няма да предам България

„Никой не е за подценяване“

Те бяха доста разочаровани след изтласкването. След изхвърлянето бяха радостни, но в края на световното първенство във Фьорде бяха доста разочаровани. Европейското е една идея по-лесно, защото основните ми конкуренти са извън Европа. Но със сигурност никой не е за подценяване. Всеки работи върху подобряване на резултатите си и винаги може да очакваме неочакваното“.

Още: Карлос Насар с коментар за състоянието на Федерацията по вдигане на тежести

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
вдигане на тежести Европейско първенство по вдигане на тежести Карлос Насар
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес