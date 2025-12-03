Спорт:

Случва се! Дионтей Уайлдър е готов да приеме хвърлената ръкавица от Олександър Усик

03 декември 2025, 16:14 часа 140 прочитания 0 коментара
Случва се! Дионтей Уайлдър е готов да приеме хвърлената ръкавица от Олександър Усик

Дионтей Уайлдър е готов да се изправи срещу Олександър Усик! Това разкри мениджърът на Уайлдър - Шели Финкел, който настоява, че сблъсъкът с Усик е приоритет за 2026 г. Очакваше се украинецът да защитава своите безспорни титли срещу Фабио Уордли, след като британецът победи Джоузеф Паркър в последния елиминационен мач, за да спечели задължителния шанс. Но Усик реши да се откаже от пояса заради по-изгодни финансови възможности на масата.

Уайлдър чака офертата на Усик за мегасблъсък през 2026-та

Усик разкри, че идеалният му избор за следващия мач е бившият световен шампион в тежка категория Уайлдър. Това дойде като изненада за боксовия свят, тъй като „Бронзовият бомбардировач“ бе само сянка на предишния си силен образ в последните си изяви. Но въпреки че се бори за форма през последните години с едва една победа от 2022 г. насам, Уайлдър явно е готов да приеме предизвикателството.

Мениджърът му Финкел заяви пред Sky Sports: "Усик е велик шампион. Имаме планове за следващата година и бихме искали Олександър Усик да бъде част от тях. Ако получим подходяща оферта, ще сме отворени за този мач."

Още: Световен шампион по бокс изгоря с допинг точно преди най-важния му мач

Дионтей Уайлдър

Изглежда, че има взаимен интерес от двете страни и е вероятно преговорите да започнат в най-скоро време. Уайлдър намекна, че е подписал договор за февруари в миналото, но украинският шампион заяви, че се нуждае от повече време извън ринга, преди да се завърне. Усик все още не е победен в професионалния бокс и през юли записа втора поредна победа над Даниел Дюбоа.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Това беше поредното голямо и комерсиално изгодно събитие, на което Усик дава приоритет, тъй като се намира в залеза на кариерата си. Уайлдър е голямо име, особено в САЩ, и въпреки липсата си на форма, остава една от най-големите суперзвезди в дивизията. Американецът наскоро се завърна с убедителна победа над непретенциозния съперник Тайрел Хърндон през юни.

Още: Кубрат Пулев се закани на Мурат Гасиев и обяви: Ще предизвикам Усик за безспорната корона!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Дионтей Уайлдър Олександър Усик бокс
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес