Случва се! Дионтей Уайлдър е готов да приеме хвърлената ръкавица от Олександър Усик

Дионтей Уайлдър е готов да се изправи срещу Олександър Усик! Това разкри мениджърът на Уайлдър - Шели Финкел, който настоява, че сблъсъкът с Усик е приоритет за 2026 г. Очакваше се украинецът да защитава своите безспорни титли срещу Фабио Уордли, след като британецът победи Джоузеф Паркър в последния елиминационен мач, за да спечели задължителния шанс. Но Усик реши да се откаже от пояса заради по-изгодни финансови възможности на масата.

Уайлдър чака офертата на Усик за мегасблъсък през 2026-та

Усик разкри, че идеалният му избор за следващия мач е бившият световен шампион в тежка категория Уайлдър. Това дойде като изненада за боксовия свят, тъй като „Бронзовият бомбардировач“ бе само сянка на предишния си силен образ в последните си изяви. Но въпреки че се бори за форма през последните години с едва една победа от 2022 г. насам, Уайлдър явно е готов да приеме предизвикателството.

Мениджърът му Финкел заяви пред Sky Sports: "Усик е велик шампион. Имаме планове за следващата година и бихме искали Олександър Усик да бъде част от тях. Ако получим подходяща оферта, ще сме отворени за този мач."

Изглежда, че има взаимен интерес от двете страни и е вероятно преговорите да започнат в най-скоро време. Уайлдър намекна, че е подписал договор за февруари в миналото, но украинският шампион заяви, че се нуждае от повече време извън ринга, преди да се завърне. Усик все още не е победен в професионалния бокс и през юли записа втора поредна победа над Даниел Дюбоа.

Това беше поредното голямо и комерсиално изгодно събитие, на което Усик дава приоритет, тъй като се намира в залеза на кариерата си. Уайлдър е голямо име, особено в САЩ, и въпреки липсата си на форма, остава една от най-големите суперзвезди в дивизията. Американецът наскоро се завърна с убедителна победа над непретенциозния съперник Тайрел Хърндон през юни.

