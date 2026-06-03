ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 03.06.2026

Любителите на спорта отново ще имат богат избор пред телевизионния екран и днес. Програмата включва зрелищни сблъсъци от Ролан Гарос, волейболни дербита от Лигата на нациите при жените, международни футболни проверки и етап от женската Обиколка на Италия в колоезденето. Акцент за българската публика безспорно е двубоят между Италия и България във волейбола при жените, който обещава сериозна интрига. Футболните фенове също няма да останат разочаровани с няколко любопитни международни срещи, а късните часове ще предложат и нова доза адреналин с мач от плейофите в НХЛ.
Ето какво можете да гледате по телевизията днес:
11:30 Тенис : Ролан Гарос - Евроспорт 1
06:30 Волейбол, Белгия - Полша (жени) - МАХ Спорт 2
16:30 Колоездене: Обиколка на Италия, пети етап, жени - Евроспорт 2
19:00 Волейбол, Доминиканска република - Турция (жени) - МАХ Спорт 2
21:00 Дания - ДР Конго - Нова спорт
21:45 Нидерландия - Алжир - Диема спорт 2
21:45 Люксембург - Италия - Диема спорт 3
21:45 Полша - Нигерия - Диема спорт
22:30 Волейбол, Италия - България (жени) - МАХ Спорт 2
03:00 НХЛ, мач от плейофите - МАХ Спорт 2