Антъни Джошуа - Кристиан Пренга: Кога и къде да гледаме завръщането на Ей Джей към големия бокс

Един от най-силните боксьори в тежка категория - Антъни Джошуа, се завръща към големия бокс след по-дълга пауза. Бившият световен шампион за последно се би с Джейк Пол в края на 2025 г. в мач, който не бе приеман толкова насериозно, въпреки че бе с официален характер. Преди това последната битка на Ей Джей бе загубата от Даниел Дюбоа през есента на 2024 г. Сега британецът ще се изправи срещу живеещия в Ню Джърси с албански корени Кристиан Пренга.

Джошуа - Пренга: Дата, начален час и телевизия

Джошуа се подготвя за мегаспектакъл срещу Тайсън Фюри в края на 2026 година, като това е генералната репетиция преди сблъсъка с Циганския крал. Фюри също ще "репетира" за Джошуа в същия уикенд, но срещу полски ветеран. Джошуа има 29 победи и 4 загуби на професионалния ринг и опитва да се върне към мач за световната титла, особено след като Олександър Усик оваканти доброволно поясите, което пък превърна "палача" на Кубрат Пулев в пълноправен световен шампион.

В кой ден и от колко часа е боксовият мач

Впечатляващото в статистиката на Пренга е, че има 20 победи - всичките с нокаут. Той идва от кикбокса, но досега не се е изправял срещу боксьор от световния елит в тежка категория. Пренга има ударна мощ, но ще трябва да се постарае доста, за да свали Джошуа. Битката между двамата ще се състои на галавечерта The Comeback на 25 юли (събота) в Джеда, Саудитска Арабия, като програмата започва в 20:00 часа българско време, а самият мач се очаква да започне около 1 часа след полунощ.

Коя телевизия ще излъчи мача на Антъни Джошуа срещу Кристиан Пренга

Мачът на Джошуа срещу Пренга няма да бъде излъчван в телевизионния ефир у нас, а чрез стрийминг платформата DAZN. Това е единственият начин да се гледа легално боксовата среща на Ей Джей. Иначе информация за двубоя на Джошуа ще намерите и в спортната секция на Actualno.com, както и на нашия спортен сайт Sportlive.bg.

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