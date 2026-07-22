Трима шампиони и любимец на феновете поведоха звездния отбор на Световното първенство

Международната футболна федерация ФИФА обяви официалния си "Отбор на турнира" за изминалото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Очаквано, ново коронясаните шампиони от Испания са начело с трима представители в състава. Тимът е подреден в формация 4-3-3 и включва играчи от седем различни държави, като по този начин се отдава признание на най-изявените футболисти по време на турнира, който предложи 104 мача в рамките на 39 дни.

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Успешната кампания на Испания, завършила с титлата, намира отражение във включването на защитниците Марк Кукурела и Педро Поро, както и на Родри, който изигра решаваща роля за триумфа на "Ла Роха". След последния съдийски сигнал халфът на Манчестър Сити бе награден с приза "Златната топка", която се присъжда на най-добрия играч на турнира. Лионел Меси и Лисандро Мартинес са представителите от другия финалист на американска земя - Аржентина.

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🚨🚨| OFFICIAL: FIFA have announced the Best XI of the 2026 World Cup. 🌎⭐️ pic.twitter.com/gNQ0kTFtqo — CentreGoals. (@centregoals) July 22, 2026

Франция също е представена от трима играчи: голмайстора на турнира Килиан Мбапе, футболистът с най-много асистенции Майкъл Олисе и централният защитник Дайо Упамекано, докато английският полузащитник Джуд Белингам получава признание след поредния си впечатляващ турнир. Звездата на "трите лъва" завърши надпреварата със 7 попадения и една асистенция. Норвежкият нападател Ерлинг Холанд е избран за централен нападател след своите резултатни изяви, а вратарят на Кабо Верде Возиня допълва стартовия състав, след като се превърна в една от сензациите на турнира и любимец на феновете с поредица от героични изяви под гредата.

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