А можеше да е Кубрат Пулев - за 7 месеца "палачът" на Кобрата вече е пълноправен световен шампион

Само 7 месеца след като отне регулярната световна титла на Кубрат Пулев, Мурат Гасиев вече е пълноправен световен шампион в тежка категория! Руснакът се превърна в такъв в Световната боксова асоциация (WBA), след като супершампионът Олександър Усик взе решение да освободи поясите си. Така Гасиев бе повишен от регулярен шампион до пълноправен световен шампион на WBA - статут, който можеше да бъде за Кобрата, ако събитията с Усик се бяха случили няколко месеца по-рано.

Мурат Гасиев се изстреля на световния връх само 7 месеца след победата си над Пулев

Кубрат Пулев загуби от Гасиев през декември 2026 година, след като бе нокаутиран в шестия рунд. Припомняме, че дотогава Кобрата стоеше добре на ринга и дори водеше в съдийските карти, макар и руснакът да започваше постепенно да изравнява резултата. Кобрата се отпусна за миг в шестия рунд и бе наказан, а най-добрият руски боксьор отне пояса му.

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Успешна защита на пояса и пълноправен световен шампион на WBA по служебен път

На 11 юли Гасиев отново се качи на ринга за първата си защита на титлата, като победи германеца Петер Кадиру с технически нокаут, отново в шестия рунд, след като ъгълът на претендента хвърли кърпата. Руският боксьор трябваше да премери сили с олимпийския шампион Тони Йока, който обаче се отказа заради контузия в гърба. Сега Гасиев вече е пълноправен шампион на WBA, с успешна защита на пояса, а дори гледа и към обединителни двубои срещу останалите световни шампиони от другите организации.

Президентът на IBA Умар Кремльов обяви, че Гасиев вече е готов за мач за обединяване на поясите в тежка категория, но на този етап няма дата и конкретен съперник. Това показва, че Кубрат Пулев имаше реални шансове също да стане пълноправен световен шампион на WBA, макар и служебно. Припомняме, че Кобрата има два мача за световната титла в тежка категория - срещу Владимир Кличко и Антъни Джошуа, но и двата бяха загубени.

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