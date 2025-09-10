Войната в Украйна:

"В Самоков нямахме медали, как да чакаме при мъже и жени? Невъзможно е": Симеон Щерев предварително развя бялата кърпа

10 септември 2025, 16:38 часа 361 прочитания 0 коментара
Националният отбор по борба за жени има потенциал и винаги очаква най-доброто на големите турнири, заяви треньорът Симеон Щерев преди Световното първенство в Загреб, което започва тази неделя. При дамите България ще бъде представена от Биляна Дудова (62 кг), Юлияна Янева (68 кг) и Ванеса Георгиева (76 кг).

Един състезател по борба се изгражда за 8-10 години, а в момента това липсва при юношите и девойките

"Тренировките преминаха в "Дианабад" под централизирана подготовка. Имахме гостенка от Япония на 62 кг, която помагаше и на Биляна Дудова, и на Юлияна Янева. Тя е трети избор в националния отбор на Япония, добра състезателка е. Подготовката мина без травми, което е много добре за нашия спорт", заяви националният треньор за жени. 

"Имаме потенциал и винаги очакваме най-доброто. Всичко е въпрос на това как те ще се мобилизират. На Световното първенство 99 процента е психика. Физически всички се подготвят. Ванеса е по-млада, има прогрес и затова и я пускаме. След нея има още две-три момичета, но надолу - нищо", продължи Щерев.   

Симеон Щерев

"Световното първенство няма нищо общо с другите турнири. Там вземем ли медали, значи имаме шанс и на Олимпиада. Много хора упрекват федерацията, че няма резултати на юноши и девойки. Един състезател се подготвя 8-10 години с грамотна работа, за да има медали. В Самоков нямахме медали, как да чакаме на мъже и жени? Невъзможно е. Тези 8 години са пропуснати. Това не са щанги. Борбата е специфичен спорт и за една или две години не става", каза още той. 

"В момента на юноши нямаме никакви резултати и сме се обърнали именно към тях. Лесно е да купиш легионер, но това не оправя нашата борба. Японците се учеха от нас, а вижте сега каква школа имат. Те идваха на Белмекен и се учеха. Трябва време и методика, друг вариант няма. Ако искаме българска школа, трябва да я създадем самите ние. Трябва да се подготвят треньори, за да може да има приемственост. Няма ли приемственост, няма и резултати", добави Щерев. 

