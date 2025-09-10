Войната в Украйна:

Станка Златева спази заканата си - замени олимпийски шампион с депутат от ГЕРБ на Световното първенство

10 септември 2025, 16:25 часа 575 прочитания 0 коментара
Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева спази думата си и замени олимпийския шампион Семен Новиков с депутата от ГЕРБ Даниел Александров за предстоящото Световно първенство в Загреб. Това стана ясно от състава на националния отбор по борба класически стил за планетарния шампионат, където фигурира името на Александров, а той на практика се явява директен заместник на Новиков, който отказа да води централизирана подготовка при новия треньор Стоян Добрев.

Класиците на България за Световното първенство в Загреб - Даниел Александров е сред тях

В състава на България за класическия стил влизат Николай Вичев (63 кг), Дейвид Димитров (72 кг), Стоян Кубатов (77 кг) и Даниел Александров (87 кг). Повечето от тях са били пренебрегвани до момента от старото ръководство на БФБорба и са мотивирани да се докажат, каза старши треньорът Добрев. Той призна, че му е неприятно за състезателите на ЦСКА, и особено за Кирил Милов, който избрал "другата страна" и затова няма да участва.

Даниел Александров

Липсата на Семен Новиков също е странна, особено на фона на това, че той е действащ олимпийски шампион, пък и успя да пребори Александров в драматичен финал на Държавния шампионат в Пловдив. Още тогава Златева захапа Новиков, че е щял да загуби от депутат, отказал се от борбата през 2017-та. Малко след това тя потвърди, че Даниел Александров ще замени Новиков за Световното първенство, а сега това се видя и от заявките за шампионата.

Иначе Даниел Александров напусна парламента по две причини - не само да се готви за борбата, но и защото му бе поискан имунитетът заради дело за блудство, което удари на камък

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Станка Златева борба българска федерация борба Даниел Александров Световно първенство по борба Семен Новиков
