Станка Златева спази заканата си - замени олимпийски шампион с депутат от ГЕРБ на Световното първенство

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева спази думата си и замени олимпийския шампион Семен Новиков с депутата от ГЕРБ Даниел Александров за предстоящото Световно първенство в Загреб. Това стана ясно от състава на националния отбор по борба класически стил за планетарния шампионат, където фигурира името на Александров, а той на практика се явява директен заместник на Новиков, който отказа да води централизирана подготовка при новия треньор Стоян Добрев.

Класиците на България за Световното първенство в Загреб - Даниел Александров е сред тях

В състава на България за класическия стил влизат Николай Вичев (63 кг), Дейвид Димитров (72 кг), Стоян Кубатов (77 кг) и Даниел Александров (87 кг). Повечето от тях са били пренебрегвани до момента от старото ръководство на БФБорба и са мотивирани да се докажат, каза старши треньорът Добрев. Той призна, че му е неприятно за състезателите на ЦСКА, и особено за Кирил Милов, който избрал "другата страна" и затова няма да участва.

Липсата на Семен Новиков също е странна, особено на фона на това, че той е действащ олимпийски шампион, пък и успя да пребори Александров в драматичен финал на Държавния шампионат в Пловдив. Още тогава Златева захапа Новиков, че е щял да загуби от депутат, отказал се от борбата през 2017-та. Малко след това тя потвърди, че Даниел Александров ще замени Новиков за Световното първенство, а сега това се видя и от заявките за шампионата.

Иначе Даниел Александров напусна парламента по две причини - не само да се готви за борбата, но и защото му бе поискан имунитетът заради дело за блудство, което удари на камък.