Войната в Украйна:

"Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението и използва всевъзможни трикове за удържане на властта"

23 септември 2025, 12:18 часа 338 прочитания 0 коментара
Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов излезе с позиция след днешното изявление на Стефка Костадинова, в което обвини Весела Лечева в преиначаване на ситуацията и изкривяване на фактите. Димов се обърна към обществеността, за да коментира, че Костадинова вече 6 месеца не приема поражението на изборите за нов председател на БОК, като използва всевъзможни трикове за удържане на властта.

Генералният секретар на БОК Даниел Димов с позиция срещу Стефка Костадинова

Освен това Даниел Димов смята, че Костадинова сама се изобличава, че стои зад съдебните дела, които въвличат БОК в безпрецедентна ситуация. Както е известно, след изборите в БОК се стигна до съдебно оспорване, а сега се чака произнасяне на съда, за да може да се вземе окончателно решение дали Весела Лечева да бъде вписана като председател в Търговския регистър. Ето и официалната позиция на Даниел Димов:

Стефка Костадинова

"Във връзка с отправени въпроси за позиция на новоизбраното ръководство на БОК относно изявление в писмена форма от страна на г-жа Стефка Костадинова, генералният секретар г-н Данаил Димов коментира следното:

„С днешното си изявление г-жа Стефка Костадинова се самоизобличава и показва пред цялата българска общественост, че именно тя стои зад съдебните дела, които въвличат Българския олимпийски комитет в безпрецедентна ситуация.

Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението, крие се от спортната общественост и използва всевъзможни трикове за удържане на властта.

Още на 17 май 2025 г. г-жа Костадинова научи решението на МОК. То беше възможност за нея да запази както собствената си репутация, така и тази на Българския олимпийски комитет.

През всичките тези месеци новоизбраният председател Весела Лечева и Изпълнителното бюро настояваха за съвместен преходен период на управление в интерес на българския спорт и олимпийско движение.

Спортменството не се изчерпва с декларации и припомняне на минали успехи. То се доказва всеки ден."

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
БОК Стефка Костадинова Весела Лечева
