Стефка Костадинова наруши мълчанието си и захапа Весела Лечева за "Трети март"

23 септември 2025, 10:02 часа 544 прочитания 0 коментара
Стефка Костадинова излезе с позиция относно ситуацията в Българския олимпийски комитет (БОК). Тя категорично заяви, че ще продължи да изпълнява "добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа" задълженията си на председател на организацията до решението на съда по казуса с Общото събрание на централата. Легендарната ни лекоатлетка обвини Весела Лечева в преиначаване на ситуацията и я "захапа" относно "Движение Трети март". 

Костадинова обвини Лечева в преиначаване

"През всичките тези месеци мълчах, защото се опитах да запазя достойнството си, но на първо място се опитах да запазя достойнството на българския спорт. Казвах си, че мълчанието е злато и истината винаги излиза наяве. Спортните ми рекорди и олимпийски постижения за България са тези, които трябва да говорят, а не аз. Но когато някой се опита да си направи собствен пиар на гърба на българския спорт и българските спортисти, когато хвърля в общественото пространство откровени неистини, когато превръща Българския олимпийски комитет в заложник на личните си амбиции за власт, не мога и не трябва да продължавам да мълча!", започва Костадинова.

Тя пише, че по време на управлението си не е позволила нито веднъж да поставя личните си интереси или стремежи над тези на българския спорт. "Но никога не се отказах и това доведе до двете последни и най-успешни през новия век олимпиади за България. Доведе до появата на нови и млади спортисти, които с качествата си и с постиженията си да славят България. И сега, когато един уважаван от мен спортист - Весела Лечева, се опитва да преиначи ситуацията, опитва се да изопачи и изкриви фактите, аз спирам да мълча! А фактите са прости и ясни!", смята тя.

Стефка Костадинова

"Има съмнения в честността на избора – има български съд! Всички чакаме той да се произнесе по казуса. А през това време съм длъжна да запазя постигнатото от БОК и българските спортисти през тези 20 години. До произнасянето на компетентния съд аз съм лицето, представляващо сдружение Български олимпийски комитет, съобразно вписаното в Търговския регистър и изпълнявам задълженията си на председател на БОК добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа", категорична е бившата състезателка.

"Неверни са твърденията, че използвайки олимпийските символи нарушавам правото на интелектуална собственост. Видно от регистъра на Патентно ведомство на Република България, представляваното от мен сдружение е притежател на комбинирана търговска марка „Български олимпийски комитет“, включваща в обхвата си олимпийските символи – петте олимпийски кръга и гордия български лъв. В противовес на това Весела Лечева е притежател на марка „Движение Трети март“, не пропусна да отбележи Стефка Костадинова, която призова Весела Лечева "да спре да плаши обществеността, че ако не е начело на БОК, едва ли не няма да има Български олимпийски комитет и български спорт".

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
БОК Стефка Костадинова Весела Лечева Движение Трети март
